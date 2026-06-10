https://crimea.ria.ru/20260610/udar-po-panorame-v-sevastopole--popytka-slomit-veru-i-stoykost-1156757800.html

Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость

Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость

ВСУ атакой по панораме первой обороны в Севастополе нанесли удар не просто по музею, а по символу стойкости, мужества и исторической памяти, части души... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T16:03

2026-06-10T16:03

2026-06-10T16:03

екатерина алтабаева

игорь михеев

константин затулин

севастополь

крым

атаки всу

удар всу по панораме "оборона севастополя"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156759739_0:2:1624:916_1920x0_80_0_0_0192e1394e29d574b590a4ee3edf2b84.png

ЯЛТА, 10 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атакой по панораме первой обороны в Севастополе нанесли удар не просто по музею, а по символу стойкости, мужества и исторической памяти, части души Севастополя и всей России. В этом убеждены участники дискуссионного "Ливадийского клуба", проходящего в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", который уже 19 раз проходит в Крыму.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что ВСУ продолжили практику фашистов, которые также сожгли Панораму во время Великой Отечественной войны.Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила, что пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом курганеНовости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по ПанорамеУдар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина алтабаева, игорь михеев, константин затулин, севастополь, крым, атаки всу, удар всу по панораме "оборона севастополя"