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Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость
Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость
ВСУ атакой по панораме первой обороны в Севастополе нанесли удар не просто по музею, а по символу стойкости, мужества и исторической памяти, части души... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T16:03
2026-06-10T16:03
2026-06-10T16:03
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удар всу по панораме "оборона севастополя"
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ЯЛТА, 10 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атакой по панораме первой обороны в Севастополе нанесли удар не просто по музею, а по символу стойкости, мужества и исторической памяти, части души Севастополя и всей России. В этом убеждены участники дискуссионного "Ливадийского клуба", проходящего в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", который уже 19 раз проходит в Крыму.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что ВСУ продолжили практику фашистов, которые также сожгли Панораму во время Великой Отечественной войны.Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила, что пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом курганеНовости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по ПанорамеУдар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля
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екатерина алтабаева, игорь михеев, константин затулин, севастополь, крым, атаки всу, удар всу по панораме "оборона севастополя"
Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость
Удар по Панораме "Оборона Севастополя" – попытка сломить веру и стойкость
ЯЛТА, 10 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атакой по панораме первой обороны в Севастополе нанесли удар не просто по музею, а по символу стойкости, мужества и исторической памяти, части души Севастополя и всей России. В этом убеждены участники дискуссионного "Ливадийского клуба", проходящего в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", который уже 19 раз проходит в Крыму.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
"Этот удар имеет в том числе и морально-психологическое значение", – убежден политолог Сергей Михеев.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что ВСУ продолжили практику фашистов, которые также сожгли Панораму во время Великой Отечественной войны.
"Это еще раз характеризует режим, находящийся у власти в Киеве, как бы он это ни отрицал", – сказал он.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила, что пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы.
"Очень серьезно пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы. Для врагов это попытка сломить наш дом. Ведь панорама – не просто объект культурного наследия и музей, это символ нашей стойкости, мужества, веры", – убеждена сенатор.
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