https://crimea.ria.ru/20260610/tri-krymskikh-proekta-po-razvitiyu-donorstva-priznali-luchshimi-v-rossii-1156767626.html

Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России

Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России

Три крымских проекта по развитию донорства вошли в число лучших в России. Они стали победителями XI Всероссийской премии "СоУчастие", награждение прошло в... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T21:08

2026-06-10T21:08

2026-06-10T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Три крымских проекта по развитию донорства вошли в число лучших в России. Они стали победителями XI Всероссийской премии "СоУчастие", награждение прошло в Москве. Об этом сообщили в правительстве РК.Лауреатами премии "СоУчастие" в различных номинациях стали активисты донорского движения Ялты. Наградами отмечены проект МБУК "Ялтинская централизованная клубная система" под названием "Традиции Героев – донорство в Ялте" и проект менеджера по связям с общественностью МБУК "Ялтинский историко-литературный музей" Александры Лопаткиной.Премия "СоУчастие" учреждена в 2010 году, она присуждается за вклад в развитие безвозмездного донорства крови и костного мозга. В 2026 году на конкурс поступило 336 заявок из 67 регионов России, а также из Беларуси и Кыргызстана. В шорт-лист вошли более 100 участников из 48 регионов страны. Премия проходила под девизом "Донорство для всех. Помочь может каждый".Ранее сообщалось, что крымский "Центр крови" приглашает всех желающих женщин, у которых наблюдалось состояние резус-конфликта, стать донорами иммуноспецифической плазмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому нельзя быть доноромЧетыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноровКак компоненты крови и стволовые клетки спасают жизни

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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