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Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России
Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России
Три крымских проекта по развитию донорства вошли в число лучших в России. Они стали победителями XI Всероссийской премии "СоУчастие", награждение прошло в... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T21:08
2026-06-10T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Три крымских проекта по развитию донорства вошли в число лучших в России. Они стали победителями XI Всероссийской премии "СоУчастие", награждение прошло в Москве. Об этом сообщили в правительстве РК.Лауреатами премии "СоУчастие" в различных номинациях стали активисты донорского движения Ялты. Наградами отмечены проект МБУК "Ялтинская централизованная клубная система" под названием "Традиции Героев – донорство в Ялте" и проект менеджера по связям с общественностью МБУК "Ялтинский историко-литературный музей" Александры Лопаткиной.Премия "СоУчастие" учреждена в 2010 году, она присуждается за вклад в развитие безвозмездного донорства крови и костного мозга. В 2026 году на конкурс поступило 336 заявок из 67 регионов России, а также из Беларуси и Кыргызстана. В шорт-лист вошли более 100 участников из 48 регионов страны. Премия проходила под девизом "Донорство для всех. Помочь может каждый".Ранее сообщалось, что крымский "Центр крови" приглашает всех желающих женщин, у которых наблюдалось состояние резус-конфликта, стать донорами иммуноспецифической плазмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому нельзя быть доноромЧетыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноровКак компоненты крови и стволовые клетки спасают жизни
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новости крыма, крым, донорство, конкурс, награды
Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России

Крымские проекты по развитию донорства стали лучшими на всероссийской премии "СоУчастие"

21:08 10.06.2026
 
© Правительство Республики КрымТри крымских проекта по развитию донорства вошли в число лучших в России
Три крымских проекта по развитию донорства вошли в число лучших в России
© Правительство Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Три крымских проекта по развитию донорства вошли в число лучших в России. Они стали победителями XI Всероссийской премии "СоУчастие", награждение прошло в Москве. Об этом сообщили в правительстве РК.
"Республиканский Центр крови одержал победу в номинации "Люди, несущие свет". Аналогичный диплом победителя за этот же проект был вручен Мединституту КФУ им. В. И. Вернадского. Кроме того, крымский Центр крови был удостоен почетного диплома "Знак качества", войдя в число 12 самых информационно открытых Служб крови России", – говорится в сообщении.
Лауреатами премии "СоУчастие" в различных номинациях стали активисты донорского движения Ялты. Наградами отмечены проект МБУК "Ялтинская централизованная клубная система" под названием "Традиции Героев – донорство в Ялте" и проект менеджера по связям с общественностью МБУК "Ялтинский историко-литературный музей" Александры Лопаткиной.
Премия "СоУчастие" учреждена в 2010 году, она присуждается за вклад в развитие безвозмездного донорства крови и костного мозга. В 2026 году на конкурс поступило 336 заявок из 67 регионов России, а также из Беларуси и Кыргызстана. В шорт-лист вошли более 100 участников из 48 регионов страны. Премия проходила под девизом "Донорство для всех. Помочь может каждый".
Ранее сообщалось, что крымский "Центр крови" приглашает всех желающих женщин, у которых наблюдалось состояние резус-конфликта, стать донорами иммуноспецифической плазмы.
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