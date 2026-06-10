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Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"
Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"
Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" стартует 10 июня. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T20:43
2026-06-10T20:43
2026-06-10T20:43
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история
память
свеча памяти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" стартует 10 июня. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в правительстве Крыма.Акция помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.Ранее в Севастополе студенты и волонтеры приняли участие в акции "Свеча памяти". Они выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны размером в 100 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизмаЦветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войнеВ Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной
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новости, великая отечественная война, история, память, свеча памяти
Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"
Крымчане могут принять участие во Всероссийской онлайн-акции "Свеча памяти"