https://crimea.ria.ru/20260610/startuet-vserossiyskaya-onlayn-aktsiya-svecha-pamyati-1156768653.html

Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"

Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"

Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" стартует 10 июня. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T20:43

2026-06-10T20:43

2026-06-10T20:43

новости

великая отечественная война

история

память

свеча памяти

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" стартует 10 июня. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в правительстве Крыма.Акция помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет миллионы людей по всей стране в знак уважения к героям Великой Отечественной войны.Ранее в Севастополе студенты и волонтеры приняли участие в акции "Свеча памяти". Они выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны размером в 100 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизмаЦветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войнеВ Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, великая отечественная война, история, память, свеча памяти