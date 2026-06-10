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Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок
Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок
19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. 19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.Авария произошла накануне вечером на автодороге Славянск‑на‑Кубани – Ачуево, вблизи хутора Бараниковский. Местный житель за рулем ВАЗ‑21124 при обгоне выехал на встречную полосу на разрешенном участке и врезался в мопед "Альфа", который ехал навстречу с выключенными фарами.По факту смертельного ДТП правоохранители поводят проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе – что известноВ Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуЧетыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье
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дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок

В ДТП на Кубани погиб 19-летний мопедист и пострадал его 12-летний пассажир - МВД

11:09 10.06.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСВ ДТП на Кубани погиб 19-летний водитель мопеда и ранен 12-летний подросток
В ДТП на Кубани погиб 19-летний водитель мопеда и ранен 12-летний подросток
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. 19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
Авария произошла накануне вечером на автодороге Славянск‑на‑Кубани – Ачуево, вблизи хутора Бараниковский. Местный житель за рулем ВАЗ‑21124 при обгоне выехал на встречную полосу на разрешенном участке и врезался в мопед "Альфа", который ехал навстречу с выключенными фарами.

"В результате ДТП 19-летний водитель мопеда погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. 12‑летний пассажир мототранспорта и 48‑летний водитель автомобиля с травмами доставлены в медучреждение", – сказано в сообщении.

По факту смертельного ДТП правоохранители поводят проверку.
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