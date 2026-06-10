https://crimea.ria.ru/20260610/smertelnoe-dtp-na-kubani--pogib-19-letniy-mopedist-i-postradal-rebenok-1156742939.html
Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок
Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок
19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:09
2026-06-10T11:09
2026-06-10T11:09
дтп
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156742638_0:25:975:573_1920x0_80_0_0_ff3ee5652fe2b318b2adfdba2b56c0dc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. 19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.Авария произошла накануне вечером на автодороге Славянск‑на‑Кубани – Ачуево, вблизи хутора Бараниковский. Местный житель за рулем ВАЗ‑21124 при обгоне выехал на встречную полосу на разрешенном участке и врезался в мопед "Альфа", который ехал навстречу с выключенными фарами.По факту смертельного ДТП правоохранители поводят проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе – что известноВ Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуЧетыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156742638_90:0:886:597_1920x0_80_0_0_01514dfdea572162f42c540fbd5bda67.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок
В ДТП на Кубани погиб 19-летний мопедист и пострадал его 12-летний пассажир - МВД