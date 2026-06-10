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Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города

Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города

В Севастополе продолжают отражать налет украинских беспилотников – уже сбиты 10 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T23:25

2026-06-10T23:25

2026-06-10T23:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают отражать налет украинских беспилотников – уже сбиты 10 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Также губернатор призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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