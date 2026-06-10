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Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города
Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города
В Севастополе продолжают отражать налет украинских беспилотников – уже сбиты 10 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T23:25
2026-06-10T23:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают отражать налет украинских беспилотников – уже сбиты 10 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Также губернатор призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города

Севастополь отражает удар ВСУ – беспилотники сбивают в разных районах города

23:25 10.06.2026 (обновлено: 23:34 10.06.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают отражать налет украинских беспилотников – уже сбиты 10 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 10 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.

И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Также губернатор призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
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Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
21:43
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
23:25Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города
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22:37В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона
22:30Борются с великим общим прошлым: эксперт об ударе ВСУ по Панораме Севастополя
22:15В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут
22:01В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники
21:45В Севастополе воздушная тревога
21:43Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ
21:37В Крыму объявили беспилотную опасность – работает ПВО
21:36Верховный суд РФ ликвидировал "Союз украинцев России"
21:28Как привлечь туристов в новые регионы России
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