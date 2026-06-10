https://crimea.ria.ru/20260610/sevastopol-otrazhaet-udar-vsu--drony-sbivayut-v-raznykh-rayonakh-goroda-1156774344.html
Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города
Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города
В Севастополе продолжают отражать налет украинских беспилотников – уже сбиты 10 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T23:25
2026-06-10T23:25
2026-06-10T23:34
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:64:2500:1471_1920x0_80_0_0_ae731a30e15d50dbed5aacdfe18aa072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают отражать налет украинских беспилотников – уже сбиты 10 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Также губернатор призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260610/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-likvidirovali-203-bespilotnika-vsu-1156772034.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города
Севастополь отражает удар ВСУ – беспилотники сбивают в разных районах города
23:25 10.06.2026 (обновлено: 23:34 10.06.2026)