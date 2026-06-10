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Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла в Турции утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T10:47
2026-06-10T10:47
турция
новости
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла в Турции утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра.По данным сейсмологов, толчок с максимальной магнитудой зафиксирован в западной части страны в 5.31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 8 километров, в 9 км к юго-востоку от 56-тысячного Болвадина.Кроме того, с начала суток в разных регионах Турции зафиксировано еще 16 землетрясений с магнитудой до 2,8.8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения с магнитудой в 7,8 на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщали в филиппинском Управлении гражданской обороны страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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турция, новости, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

В Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 3.4 – сейсмологи

10:47 10.06.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла в Турции утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра.
По данным сейсмологов, толчок с максимальной магнитудой зафиксирован в западной части страны в 5.31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 8 километров, в 9 км к юго-востоку от 56-тысячного Болвадина.
Кроме того, с начала суток в разных регионах Турции зафиксировано еще 16 землетрясений с магнитудой до 2,8.
8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения с магнитудой в 7,8 на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщали в филиппинском Управлении гражданской обороны страны.
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ТурцияНовостиЗемлетрясениеСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
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