https://crimea.ria.ru/20260610/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii--chto-izvestno-1156742083.html

Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла в Турции утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T10:47

2026-06-10T10:47

2026-06-10T10:47

турция

новости

землетрясение

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4426c137c8ab78497303ea4f3be2475.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла в Турции утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра.По данным сейсмологов, толчок с максимальной магнитудой зафиксирован в западной части страны в 5.31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 8 километров, в 9 км к юго-востоку от 56-тысячного Болвадина.Кроме того, с начала суток в разных регионах Турции зафиксировано еще 16 землетрясений с магнитудой до 2,8.8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения с магнитудой в 7,8 на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщали в филиппинском Управлении гражданской обороны страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр