https://crimea.ria.ru/20260610/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii--chto-izvestno-1156742083.html
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла в Турции утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T10:47
2026-06-10T10:47
2026-06-10T10:47
турция
новости
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4426c137c8ab78497303ea4f3be2475.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла в Турции утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмоцентра.По данным сейсмологов, толчок с максимальной магнитудой зафиксирован в западной части страны в 5.31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 8 километров, в 9 км к юго-востоку от 56-тысячного Болвадина.Кроме того, с начала суток в разных регионах Турции зафиксировано еще 16 землетрясений с магнитудой до 2,8.8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения с магнитудой в 7,8 на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщали в филиппинском Управлении гражданской обороны страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5eabc7bb8348677c701ca394232c1941.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, новости, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
В Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 3.4 – сейсмологи