https://crimea.ria.ru/20260610/russkie-genii-predvidyat-globalnye-sobytiya--konstantinov-1156743388.html
Русские гении предвидят глобальные события – Константинов
Русские гении предвидят глобальные события – Константинов - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Русские гении предвидят глобальные события – Константинов
Величие русских гениев заключается в возможности предвидеть глобальные события. Об этом в ходе встречи с молодежью в рамках XIX Международного фестиваля... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:19
2026-06-10T11:19
2026-06-10T11:19
крым
международный фестиваль "великое русское слово"
владимир константинов
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история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Величие русских гениев заключается в возможности предвидеть глобальные события. Об этом в ходе встречи с молодежью в рамках XIX Международного фестиваля "Великое русское слово" сказал глава крымского парламента Владимир Константинов."Убежден, что появление русских гениев, каким был Александр Сергеевич Пушкин, — Божий промысел. Талант таких людей не поддается каким-то законам, они горят, проживая, как правило, недолгую, но яркую жизнь... Величие русских гениев — в возможности предвидеть глобальные события", - отметил Константинов.В качестве примера он привел слова русского писателя, мыслителя, философа Федора Достоевского. Его пояснения о политическом освобождении славян в наши дни, по его мнению, метко характеризуют поведение некоторых бывших советских республик. Они много лет развивались благодаря России и получили государственность вследствие развала СССР, но при этом превращаются в русофобские политические новообразования, заявил спикер. Но и это скоро изменится."Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство", - приводит слова писателя Константинов.Он отмечает, что сегодня фестиваль "Великое русское слово" — место анализа подобных идей, генерации новых смыслов, разработки концепции развития Русского мира.В 2025 году глава Крыма Сергей Аксенов в рамках XVIII Международного фестиваля "Великое русское слово" заявил, что враги России развязали против нее войну на уничтожение. Причина – непримиримый конфликт ценностей, глобальное противостояние идей и смыслов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через КрымТокаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
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крым, международный фестиваль "великое русское слово", владимир константинов, русский язык, новости крыма, общество, литература, история
Русские гении предвидят глобальные события – Константинов
На фестивале "Великое русское слово" Константинов процитировал пророчество Достоевского
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Величие русских гениев заключается в возможности предвидеть глобальные события. Об этом в ходе встречи с молодежью в рамках XIX Международного фестиваля "Великое русское слово" сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Убежден, что появление русских гениев, каким был Александр Сергеевич Пушкин, — Божий промысел. Талант таких людей не поддается каким-то законам, они горят, проживая, как правило, недолгую, но яркую жизнь... Величие русских гениев — в возможности предвидеть глобальные события", - отметил Константинов.
В качестве примера он привел слова русского писателя, мыслителя, философа Федора Достоевского. Его пояснения о политическом освобождении славян в наши дни, по его мнению, метко характеризуют поведение некоторых бывших советских республик. Они много лет развивались благодаря России и получили государственность вследствие развала СССР, но при этом превращаются в русофобские политические новообразования, заявил спикер. Но и это скоро изменится.
"Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство", - приводит слова писателя Константинов.
Он отмечает, что сегодня фестиваль "Великое русское слово" — место анализа подобных идей, генерации новых смыслов, разработки концепции развития Русского мира.
"Сегодня мы считаем фестиваль "Великое русское слово" одной из основ Крымской весны и вместе с этим — местом объединения сторонников Русского мира. Мы верим в силу слова, в то, что созидательные идеи, зародившиеся на фестивале, обязательно найдут отражение в нашей действительности", - подчеркнул Константинов.
В 2025 году глава Крыма Сергей Аксенов в рамках XVIII Международного фестиваля "Великое русское слово" заявил
, что враги России развязали против нее войну на уничтожение. Причина – непримиримый конфликт ценностей, глобальное противостояние идей и смыслов.
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