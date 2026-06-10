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Расписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Расписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"
Расписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Расписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"
Минтранс Крыма опубликовал расписание движения автобусов по полуострову, состыкованное с движением поездов "Таврия", об изменении расписания которых ранее... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T15:46
2026-06-10T16:08
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поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма опубликовал расписание движения автобусов по полуострову, состыкованное с движением поездов "Таврия", об изменении расписания которых ранее сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ознакомиться с расписанием движения автобусов в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия" можно на сайте Министерства транспорта Крыма.Отмечается, что пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с расписанием поездов дальнего следования "Гранд Сервис Экспресс", подчеркнули в минтрансе РК.Ранее в Крыму также ввели корректировки в график движения пригородных поездов, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, минтранс крыма, крым, автобус, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железные дороги крыма
Расписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"

Расписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"

15:46 10.06.2026 (обновлено: 16:08 10.06.2026)
 
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымАвтобусы
Автобусы
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма опубликовал расписание движения автобусов по полуострову, состыкованное с движением поездов "Таврия", об изменении расписания которых ранее сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Ознакомиться с расписанием движения автобусов в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия" можно на сайте Министерства транспорта Крыма.
Отмечается, что пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с расписанием поездов дальнего следования "Гранд Сервис Экспресс", подчеркнули в минтрансе РК.
Ранее в Крыму также ввели корректировки в график движения пригородных поездов, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
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