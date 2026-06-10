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ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго" и 766 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:45
2026-06-10T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго" и 766 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в ночь на среду над Крымом, Кубанью и Черным морем была отражена новая атака ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников в небе над двадцатью регионами страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской областиНовости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по ПанорамеНорвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пво, министерство обороны рф
ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 украинских БПЛА

12:45 10.06.2026
 
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енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго" и 766 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на среду над Крымом, Кубанью и Черным морем была отражена новая атака ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников в небе над двадцатью регионами страны.
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