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ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго" и 766 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:45
2026-06-10T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго" и 766 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в ночь на среду над Крымом, Кубанью и Черным морем была отражена новая атака ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников в небе над двадцатью регионами страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской областиНовости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по ПанорамеНорвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
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ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
Минобороны: силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 украинских БПЛА