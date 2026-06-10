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Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты
Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции указал на важность получения семьями с детьми... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T17:08
2026-06-10T17:08
дети
семья
соцвыплаты
соцзащита
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции указал на важность получения семьями с детьми дополнительной поддержки от государства, пишет РИА Новости.На совещании с членами правительства президент подчеркнул, что вопросы укрепления благополучия семей с детьми являются значимыми для миллионов граждан страны. А укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом, поскольку дети – это будущее России.Путин также напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.Ранее президент заявил, что число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого.Ранее председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РК Ольга Собещанская отмечала, что в Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Так, по итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости на полуострове на 8% выше, чем всероссийский.Также сообщалось, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из КрымаВ Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капиталаВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей
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РИА Новости Крым
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дети, семья, соцвыплаты, соцзащита, владимир путин (политик)
Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты

Россия будет продвигать ценности по обеспечению счастливого детства – Путин

17:08 10.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДети
Дети - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции указал на важность получения семьями с детьми дополнительной поддержки от государства, пишет РИА Новости.
"Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства", – сказал Путин.
На совещании с членами правительства президент подчеркнул, что вопросы укрепления благополучия семей с детьми являются значимыми для миллионов граждан страны. А укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом, поскольку дети – это будущее России.
Путин также напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.

"На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратились порядка полутора миллионов человек", – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.
Ранее президент заявил, что число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого.
Ранее председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РК Ольга Собещанская отмечала, что в Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Так, по итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости на полуострове на 8% выше, чем всероссийский.
Также сообщалось, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года.
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детисемьяСоцвыплатыСоцзащитаВладимир Путин (политик)
 
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