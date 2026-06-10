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Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки
Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки
Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T17:54
2026-06-10T17:54
владимир путин (политик)
новости
экономика
ключевая ставка
центробанк рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают результат, подчеркнул он.Совет директоров Банка России на июньском заседании может понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт– с нынешних 14,5%, заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Как сообщалось, в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Это снижение стало восьмым подряд за последнее время. Как говорится в заявлении регулятора, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки"Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случаеАксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
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владимир путин (политик), новости, экономика, ключевая ставка, центробанк рф
Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки

Путин считает возможным снижение ключевой ставки ЦБ

17:54 10.06.2026
 
Деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.
"Инфляция падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров", – сказал президент.
Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают результат, подчеркнул он.
Совет директоров Банка России на июньском заседании может понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт– с нынешних 14,5%, заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как сообщалось, в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Это снижение стало восьмым подряд за последнее время. Как говорится в заявлении регулятора, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.
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Владимир Путин (политик)НовостиЭкономикаКлючевая ставкаЦентробанк РФ
 
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