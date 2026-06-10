https://crimea.ria.ru/20260610/putin-sdelal-prognoz-na-snizhenie-klyuchevoy-stavki-1156767817.html

Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки

Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки

Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T17:54

2026-06-10T17:54

2026-06-10T17:54

владимир путин (политик)

новости

экономика

ключевая ставка

центробанк рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.Принимаемые в стране меры по снижению инфляции дают результат, подчеркнул он.Совет директоров Банка России на июньском заседании может понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт– с нынешних 14,5%, заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Как сообщалось, в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Это снижение стало восьмым подряд за последнее время. Как говорится в заявлении регулятора, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки"Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случаеАксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, экономика, ключевая ставка, центробанк рф