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Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей
Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей
Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T16:16
2026-06-10T16:40
детский отдых
новости
россия
владимир путин (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 1 июня Владимир Путин Наказание заявил, что наказание для преступников, совершивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым.Путин поручил руководителям спецслужб оперативно провести работу по усилению антитеррористической безопасности по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Глава государства добавил, что к этому поручению нужно отнестись и действовать с максимальной ответственностью.Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях. Поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена.Всего в этом году в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей, сказал российский лидер. Вместе с тем, бизнес, наряду с государством, также должен вкладывать ресурсы в развитие и обновление детских лагерей и здравниц.Ранее президент РФ подчеркивал, что сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭСРоссия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску
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детский отдых, новости, россия, владимир путин (политик), безопасность
Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей

Путин поручил усилить безопасность образовательной и социальной инфраструктуры

16:16 10.06.2026 (обновлено: 16:40 10.06.2026)
 
Детский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 1 июня Владимир Путин Наказание заявил, что наказание для преступников, совершивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым.

"Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа", – сказал глава государства.

Путин поручил руководителям спецслужб оперативно провести работу по усилению антитеррористической безопасности по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Глава государства добавил, что к этому поручению нужно отнестись и действовать с максимальной ответственностью.
"Прошу оперативно провести соответствующую работу, в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы", – сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях. Поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена.

"За счет бюджетных средств отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха, речь о жилых корпусах, спортивных стадионах и залах, пространствах для творчества и просветительских инициатив, о медицинских кабинетах и столовых. Благодаря этой работе создано 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного полезного досуга. Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена", – заверил президент РФ.

Всего в этом году в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей, сказал российский лидер. Вместе с тем, бизнес, наряду с государством, также должен вкладывать ресурсы в развитие и обновление детских лагерей и здравниц.
Ранее президент РФ подчеркивал, что сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед.
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