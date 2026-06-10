https://crimea.ria.ru/20260610/putin-poruchil-spetssluzhbam-rossii-zaschitit-mesta-otdykha-detey-1156763191.html

Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей

Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей

Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T16:16

2026-06-10T16:16

2026-06-10T16:40

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новости

россия

владимир путин (политик)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 1 июня Владимир Путин Наказание заявил, что наказание для преступников, совершивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым.Путин поручил руководителям спецслужб оперативно провести работу по усилению антитеррористической безопасности по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Глава государства добавил, что к этому поручению нужно отнестись и действовать с максимальной ответственностью.Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях. Поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена.Всего в этом году в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей, сказал российский лидер. Вместе с тем, бизнес, наряду с государством, также должен вкладывать ресурсы в развитие и обновление детских лагерей и здравниц.Ранее президент РФ подчеркивал, что сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭСРоссия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску

https://crimea.ria.ru/20260601/v-krymu-poiskoviki-v-detskikh-lageryakh-rasskazhut-o-pravilakh-bezopasnosti-1156316593.html

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детский отдых, новости, россия, владимир путин (политик), безопасность