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Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован
Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован
Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." локализован. Об этом журналистам сообщил начальник службы пожаротушения и проведения... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T16:34
2026-06-10T16:46
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." локализован. Об этом журналистам сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Артем Пилипенко, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что от полотна Панорамы "Оборона Севастополя", которое было в финальной стадии реставрации, ничего не осталось. По его словам, ВСУ ударили дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего после и загорелось все внутреннее убранство. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Критические повреждения" – стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУУдар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкостьПанораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
https://crimea.ria.ru/20260610/udar-vsu-po-oborone-sevastopolya---reaktsiya-kremlya--1156747455.html
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РИА Новости Крым
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Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован

Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован - МЧС

16:34 10.06.2026 (обновлено: 16:46 10.06.2026)
 
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
Панорама Оборона Севастополя горит после атаки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." локализован. Об этом журналистам сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Артем Пилипенко, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
"Сейчас идет дотушивание кровли, внутри пожара уже нет. В настоящий момент пожар локализован", - сказал Пилипенко.
Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что от полотна Панорамы "Оборона Севастополя", которое было в финальной стадии реставрации, ничего не осталось. По его словам, ВСУ ударили дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего после и загорелось все внутреннее убранство.
Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
13:10
Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля
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Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
 
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