https://crimea.ria.ru/20260610/pozhar-v-zdanii-panoramy-oborona-sevastopolya-lokalizovan--1156763926.html

Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован

Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован

Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." локализован. Об этом журналистам сообщил начальник службы пожаротушения и проведения... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T16:34

2026-06-10T16:34

2026-06-10T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." локализован. Об этом журналистам сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Артем Пилипенко, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что от полотна Панорамы "Оборона Севастополя", которое было в финальной стадии реставрации, ничего не осталось. По его словам, ВСУ ударили дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего после и загорелось все внутреннее убранство. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Критические повреждения" – стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУУдар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкостьПанораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят

https://crimea.ria.ru/20260610/udar-vsu-po-oborone-sevastopolya---reaktsiya-kremlya--1156747455.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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