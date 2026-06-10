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Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен

Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен

При пожаре в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", который вспыхнул после атаки ВСУ, серьезно пострадало полотно Франца Рубо. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T08:15

2026-06-10T08:15

2026-06-10T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. При пожаре в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", который вспыхнул после атаки ВСУ, серьезно пострадало полотно Франца Рубо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на 10 июня вражеский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.Губернатор отметил, что беспилотник нанес целенаправленный удар по объекту культурного наследия.Развожаев напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна.Сирены в городе включали дважды. В первый раз - в 7:07, в это время военные отражали атаку ВСУ, по целям работала ПВО и мобильные огневые группы. После отмены угрозы повторно сирены в городе завыли спустя 17 минут. Опасность действовала почти 20 минут. Военные также отбили новую попытку удара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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