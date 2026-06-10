Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен
В Севастополе шедевр Франца Рубо практически уничтожен при пожаре в панораме после атаки
08:15 10.06.2026 (обновлено: 08:28 10.06.2026)
© Михаил Развожаев в МАКСПожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. При пожаре в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", который вспыхнул после атаки ВСУ, серьезно пострадало полотно Франца Рубо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на 10 июня вражеский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.
Губернатор отметил, что беспилотник нанес целенаправленный удар по объекту культурного наследия.
"На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен", - написал губернатор в МАКС.
Развожаев напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна.
"История Панорамы — это летопись вечного возрождения. После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра. Мы все восстановим. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов", - заключил губернатор.