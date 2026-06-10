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Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен
Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен
При пожаре в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", который вспыхнул после атаки ВСУ, серьезно пострадало полотно Франца Рубо. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T08:15
2026-06-10T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. При пожаре в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", который вспыхнул после атаки ВСУ, серьезно пострадало полотно Франца Рубо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на 10 июня вражеский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.Губернатор отметил, что беспилотник нанес целенаправленный удар по объекту культурного наследия.Развожаев напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна.Сирены в городе включали дважды. В первый раз - в 7:07, в это время военные отражали атаку ВСУ, по целям работала ПВО и мобильные огневые группы. После отмены угрозы повторно сирены в городе завыли спустя 17 минут. Опасность действовала почти 20 минут. Военные также отбили новую попытку удара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен

В Севастополе шедевр Франца Рубо практически уничтожен при пожаре в панораме после атаки

08:15 10.06.2026 (обновлено: 08:28 10.06.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСПожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
Пожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. При пожаре в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", который вспыхнул после атаки ВСУ, серьезно пострадало полотно Франца Рубо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на 10 июня вражеский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.
Губернатор отметил, что беспилотник нанес целенаправленный удар по объекту культурного наследия.
"На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен", - написал губернатор в МАКС.
Развожаев напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна.
"История Панорамы — это летопись вечного возрождения. После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра. Мы все восстановим. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов", - заключил губернатор.
Сирены в городе включали дважды. В первый раз - в 7:07, в это время военные отражали атаку ВСУ, по целям работала ПВО и мобильные огневые группы. После отмены угрозы повторно сирены в городе завыли спустя 17 минут. Опасность действовала почти 20 минут. Военные также отбили новую попытку удара.
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