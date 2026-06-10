https://crimea.ria.ru/20260610/posly-britanii-frantsii-i-germanii-poprosili-o-vstreche--mid-rossii-1156754890.html

Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России

Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России

Послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T14:39

2026-06-10T14:39

2026-06-10T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Все чаще Европе слышатся призывы наладить диалог с Россией, который был разорван. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обговаривает данный вопрос с членами блока. А президент Франции Эммануэль Макрон откомандировывал в Москву дипсоветника.Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.При этом заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, отмечал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели в середине мая.По мнению президента России Владимира Путина предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял Шредера в Кремле. Подробности встречи широкой общественности не раскрывали.Как заявлял президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия умеет держать удар – МедведевОстались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на КрымБыло бы ошибкой: Меркель дала совет политикам Европы о Путине

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франция

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великобритания

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, франция, германия, великобритания