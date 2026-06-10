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Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России
Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России
Послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T14:39
2026-06-10T14:39
2026-06-10T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Все чаще Европе слышатся призывы наладить диалог с Россией, который был разорван. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обговаривает данный вопрос с членами блока. А президент Франции Эммануэль Макрон откомандировывал в Москву дипсоветника.Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.При этом заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез, отмечал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели в середине мая.По мнению президента России Владимира Путина предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял Шредера в Кремле. Подробности встречи широкой общественности не раскрывали.Как заявлял президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия умеет держать удар – МедведевОстались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на КрымБыло бы ошибкой: Меркель дала совет политикам Европы о Путине
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новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, франция, германия, великобритания
Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России
Послы Британии, Франции и Германии запросили встречу с МИД России
14:39 10.06.2026 (обновлено: 14:48 10.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Послы Великобритании, Франции и Германии запрашивают встречи с заместителем главы российского МИДа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
"Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно", – сказал он журналистам.
Все чаще Европе слышатся призывы наладить диалог с Россией, который был разорван. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обговаривает данный вопрос с членами блока. А президент Франции Эммануэль Макрон откомандировывал в Москву дипсоветника.
Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
При этом заявления еврочиновников и лидеров стран ЕС о необходимости диалога с Россией
нельзя воспринимать всерьез, отмечал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели в середине мая.
По мнению президента России Владимира Путина предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял Шредера в Кремле. Подробности встречи широкой общественности не раскрывали.
Как заявлял
президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность.
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