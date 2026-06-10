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Полоса гроз: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Полоса гроз: погода в Крыму на среду
Полоса гроз: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Полоса гроз: погода в Крыму на среду
В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные,... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T00:01
2026-06-10T00:01
погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
феодосия
алушта
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25…27.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +18 градусов, днем от +23 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260606/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-den-rossii-1156619859.html
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, феодосия, алушта, ялта, евпатория, судак
Полоса гроз: погода в Крыму на среду

Погода в Крыму на среду

00:01 10.06.2026
 
© РИА НовостиДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозах усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в горах +9…+11, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25…27.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +18 градусов, днем от +23 до +27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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День ВМФ в городах России. Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
6 июня, 19:52
Какой будет погода в Крыму на День России
 
ПогодаПогода в КрымуКрымКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольФеодосияАлуштаЯлтаЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Полоса гроз: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
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