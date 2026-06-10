https://crimea.ria.ru/20260610/poezda-v-krym-i-iz-kryma-kak-khodyat-i-chto-nuzhno-znat-passazhiram-1156765533.html

Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам

Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам

В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T17:22

2026-06-10T17:22

2026-06-10T18:31

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ситуация с поездами в крыму после атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются. Как не прогадать с поездом из Крыма или на полуостров и точно добраться до пункта назначения – в материале РИА Новости Крым.Какие поезда "Таврия" изменили маршрут Оперативный штаб Республики Крым накануне принял решение о введении с 10 июня новой схемы движения пассажирских поездов "Таврия". Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова.Поезда, маршрут которых будет начинаться и заканчиваться на станции Керчь: · № 68/67 Москва – Симферополь· № 97/98 Москва – Симферополь· № 173/174 Москва – Евпатория· № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь· № 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь· № 75/76 Омск – Симферополь· № 142/141 Пермь – Симферополь· № 183/184 Мурманск – Севастополь· № 193/194 Челябинск – Севастополь· № 483/484 Таганрог – Симферополь.В то же время поезд 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория с 10 июня будет курсировать до Симферополя.Пассажиров с приобретенными ж/д билетами будут доставлять к поездам на автобусах. Они же будут задействованы, чтобы доставить к месту назначения, указанному в ж/д-билете, пассажиров по прибытии поезда.Расписание поездов "Таврия", следующих укороченным маршрутом до Керчи с 10 июня 2026 года до конца сентября 2026 года, можно узнать у компании-перевозчика "Гранд Сервис экспресс" grandtrain.ru.Где сесть на автобус для доставки к поездуКак сообщили РИА Новости Крым в региональном министерстве транспорта, автобусов для подвозки пассажиров поездов достаточно. Они отправляются от привокзальных площадей или автобусных станций и к ним же прибывают.У приехавших в Крым пассажиров поездов есть один час для того, чтобы найти свой автобус, занять места и разместить багаж до дальнейшего отправления по маршруту (станции окончания поездки в билете). Также и у уезжающих из Крыма есть час после прибытия автобуса на железнодорожный вокзал, чтобы найти свой поезд и вагон.На каждом автобусе будет указано направление (например, Керчь – Джанкой, Керчь – Владиславовка, Керчь – Симферополь). Пассажиры, купившие билет до Джанкоя, могут сесть в автобус во Владиславовке или в Симферополе.Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщает, что в каждом автобусе 50 посадочных мест, все пассажиры едут сидя. Количество автобусов в каждом случае рассчитано на количество пассажиров в поезде. Мест в автобусах хватит всем пассажирам, подчеркнули в "ГСЭ".Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Ограничения по размерам и весу аналогичны правилами перевозки багажа в поездах "Таврия". Допустимый вес: плацкарт и купе – до 36 кг; для вагонов с 2-местными купе (СВ, Люкс) – до 50 кг. Габариты: не более 180 см по сумме трех измерений (ширина, длина и высота). Негабаритный багаж перевозиться в автобусах не будет.На станциях Керчь Южная и Симферополь постоянно дежурят сотрудники "Гранд Сервис Экспресс". Их можно узнать по ярким оранжевым жилетам. Они помогают пассажирам ориентироваться при пересадке из поезда в автобус или из автобуса в поезд.С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Крыма. Оно может быть скорректировано с учетом оперативной обстановки, предупредили в "ГСЭ".При этом пассажиры могут самостоятельно добраться до мест отправления поездов – на электричках, региональных автобусах или личном транспорте. Таких пассажиров просят прибывать на станции заблаговременно.Какие поезда изменили расписаниеНекоторые поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым и из Крыма по прежнему маршруту. Но меняется время отправления и прибытия составов. Речь идет о следующих поездах: · № 28/27 Москва – Симферополь (двухэтажный)· № 18/17 Москва – Симферополь· № 168/167 Москва – Симферополь (двухэтажный)· № 463/464 Москва – Феодосия· № 453/454 Москва – Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь)· № 92/91 Москва – Севастополь· № 316/315 Адлер – Симферополь· № 25/26 Минеральные Воды – Симферополь· № 474/473 Смоленск – Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь). Для групп беспересадочных вагонов поездов расписание не меняется.Отметим, что пассажирам нужно быть внимательными. В график движения крымских поездов продолжают вносить изменения, но о них перевозчик заблаговременно сообщает. Речь идет не только о маршруте, но и о времени отправления – состав может отправиться как раньше графика, так и позже. В связи с этим оправляться с промежуточных станций поезд тоже будет с отклонением от графика, но время отставания в пути может сократиться.Актуальное расписание поездов доступно на сайте grandtrain.ru.Горячая линия "Гранд Сервис Экспресс"В компании "Гранд Сервис Экспресс" отмечают, что для пассажиров работают телефоны горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53. Обращаться просят только за оперативной информацией по поездам, которые должны отправиться сегодня или находятся сегодня в пути.При этом пассажиров поездов крымского направления предупреждают, что в случае опасности они должны быть готовы к эвакуации.Отметим, что также с 10 июня введены корректировки в график движения пригородных поездов в Крыму. Речь идет о 72 электричках, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами. С 11 июня изменится график движения еще двух пригородных поездов.Атака на поездВ ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.Следственный комитет России будет расследовать удар БПЛА по тепловозу поезда в Крым. Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.В свою очередь Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи со сбоями в движении поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260609/raspisanie-poezdov-v-krymu-izmeneno-chto-izvestno-o-novoy-skheme-dvizheniya-1156735665.html

https://crimea.ria.ru/20260609/poezda-iz-kryma-izmenen-grafik-otpravleniya-shesti-sostavov-tavriya-1156731881.html

https://crimea.ria.ru/20260610/v-krymu-skorrektirovali-grafik-dvizheniya-elektrichek-1156745774.html

https://crimea.ria.ru/20260610/raspisanie-avtobusov-po-krymu-v-svyazi-s-situatsiey-s-dvizheniem-poezdov-tavriya-1156758741.html

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крым, новости крыма, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, ситуация с поездами в крыму после атаки всу