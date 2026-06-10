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Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили
Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили
Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменяется. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T19:24
2026-06-10T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменяется. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В компании отметили, что билеты можно вернуть без удержания сборов.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – картаПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
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РИА Новости Крым
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96
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санкт-петербург, новости крыма, евпатория, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога, новости
Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили

Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили

19:24 10.06.2026 (обновлено: 19:25 10.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменяется. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с изменениями в расписании движения поездов по решению оперштаба Республики Крым во вторник, 9 июня, был отменен поезд 180 Евпатория – Санкт-Петербург. В этой связи завтра, 11 июня, будет отменен поезд 179 Санкт-Петербург – Евпатория, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в 19.26", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что билеты можно вернуть без удержания сборов.
В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.
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Санкт-ПетербургНовости КрымаЕвпаторияГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Железная дорогаНовости
 
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