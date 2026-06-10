https://crimea.ria.ru/20260610/poezd-sankt-peterburg--evpatoriya-na-11-iyunya-otmenili-1156769440.html

Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили

Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили

Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменяется. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T19:24

2026-06-10T19:24

2026-06-10T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменяется. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В компании отметили, что билеты можно вернуть без удержания сборов.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – картаПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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