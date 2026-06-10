Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили
Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили
19:24 10.06.2026 (обновлено: 19:25 10.06.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменяется. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с изменениями в расписании движения поездов по решению оперштаба Республики Крым во вторник, 9 июня, был отменен поезд 180 Евпатория – Санкт-Петербург. В этой связи завтра, 11 июня, будет отменен поезд 179 Санкт-Петербург – Евпатория, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в 19.26", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что билеты можно вернуть без удержания сборов.
В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.
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