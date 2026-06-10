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Поезд из Симферополя в Минводы меняет график - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
Поезд из Симферополя в Минводы меняет график - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
В среду, 10 июня, поезд "Таврия" № 026 Симферополь – Минеральные воды отправится раньше намеченного графика на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:36
2026-06-10T12:36
поезд
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новости крыма
симферополь
минеральные воды (минводы)
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду, 10 июня, поезд "Таврия" № 026 Симферополь – Минеральные воды отправится раньше намеченного графика на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Далее поезд проследует обычным расписанием и прибудет в Минеральные Воды 11 июня в 13:35.Ранее перевозчик сообщал о изменении графика поезда № 91/92 Севастополь — Москва. Он 10 июня отправится из города-героя на 6 часов 20 минут раньше – в 14:35.Поезд 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория 10 июня и в последующие дни будет курсировать до Симферополя. Сегодня его пассажиров от Симферополя до Евпатории довезут автобусами.Ранее "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Поезд из Симферополя в Минводы меняет график

Поезд из Симферополя в Минводы 10 июня отправится на пять часов раньше графика

12:36 10.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду, 10 июня, поезд "Таврия" № 026 Симферополь – Минеральные воды отправится раньше намеченного графика на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

10 июня из Симферополя состав отправится в 15:35 вместо 20:30. Со станции Семь Колодезей поезд уедет в 19:45, из Керчи отправление смещено на 20:54, из Тамани - на 21:50.

Далее поезд проследует обычным расписанием и прибудет в Минеральные Воды 11 июня в 13:35.
Ранее перевозчик сообщал о изменении графика поезда № 91/92 Севастополь — Москва. Он 10 июня отправится из города-героя на 6 часов 20 минут раньше – в 14:35.
Поезд 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория 10 июня и в последующие дни будет курсировать до Симферополя. Сегодня его пассажиров от Симферополя до Евпатории довезут автобусами.
Ранее "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения.
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Поезд в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
12:31
В Крыму скорректировали график движения электричек
 
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