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Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
Поезд из Симферополя в Минводы меняет график - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
В среду, 10 июня, поезд "Таврия" № 026 Симферополь – Минеральные воды отправится раньше намеченного графика на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:36
2026-06-10T12:36
2026-06-10T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду, 10 июня, поезд "Таврия" № 026 Симферополь – Минеральные воды отправится раньше намеченного графика на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Далее поезд проследует обычным расписанием и прибудет в Минеральные Воды 11 июня в 13:35.Ранее перевозчик сообщал о изменении графика поезда № 91/92 Севастополь — Москва. Он 10 июня отправится из города-героя на 6 часов 20 минут раньше – в 14:35.Поезд 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория 10 июня и в последующие дни будет курсировать до Симферополя. Сегодня его пассажиров от Симферополя до Евпатории довезут автобусами.Ранее "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
Поезд из Симферополя в Минводы 10 июня отправится на пять часов раньше графика