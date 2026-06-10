https://crimea.ria.ru/20260610/poezd-iz-simferopolya-v-minvody-menyaet-grafik-1156746383.html

Поезд из Симферополя в Минводы меняет график

Поезд из Симферополя в Минводы меняет график - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Поезд из Симферополя в Минводы меняет график

В среду, 10 июня, поезд "Таврия" № 026 Симферополь – Минеральные воды отправится раньше намеченного графика на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T12:36

2026-06-10T12:36

2026-06-10T12:36

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду, 10 июня, поезд "Таврия" № 026 Симферополь – Минеральные воды отправится раньше намеченного графика на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Далее поезд проследует обычным расписанием и прибудет в Минеральные Воды 11 июня в 13:35.Ранее перевозчик сообщал о изменении графика поезда № 91/92 Севастополь — Москва. Он 10 июня отправится из города-героя на 6 часов 20 минут раньше – в 14:35.Поезд 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория 10 июня и в последующие дни будет курсировать до Симферополя. Сегодня его пассажиров от Симферополя до Евпатории довезут автобусами.Ранее "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

минеральные воды (минводы)

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2026

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