Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика

"Поезд № 91/92 Севастополь — Москва сегодня отправится раньше на 6 часов 20 минут - в 14.35. Далее состав проследует до станций Бахчисарай - в 15:45, Симферополь - в 17:00, Владиславовка - в 19:57, Семь Колодезей - в 20:40, Багерово - в 21:21, Керчь - в 21:40, Тамань - в 23:10", - говорится в сообщении.