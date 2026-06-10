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Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика
Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика
В среду, 10 июня, поезд № 91/92 Севастополь — Москва отправится раньше на 6 часов 20 минут. В расписание оперативно внесли изменения по решению оперативного... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:03
2026-06-10T12:03
2026-06-10T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду, 10 июня, поезд № 91/92 Севастополь — Москва отправится раньше на 6 часов 20 минут. В расписание оперативно внесли изменения по решению оперативного штаба Республики Крым, пояснили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория 10 июня и в последующие дни будет курсировать до Симферополя. Сегодня его пассажиров от Симферополя до Евпатории довезут автобусами."Просим вас прибывать на станции заблаговременно", - призвал перевозчик пассажиров.Ранее "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: ситуация на сегодняшний деньЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - законПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика
Поезда из Севастополя в Москву 10 июня отправится раньше на 6 часов - перевозчик