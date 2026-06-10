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По Чебоксарам нанесен ракетный удар – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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По Чебоксарам нанесен ракетный удар – что известно
По Чебоксарам нанесен ракетный удар – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2026
По Чебоксарам нанесен ракетный удар – что известно
Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Об этом утром в среду сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T07:55
2026-06-10T07:55
атака всу на чебоксары
чувашия
чувашская республика
происшествия
олег николаев
сергей трофимов
новости
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Об этом утром в среду сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.По его информации, все экстренные службы уже работают на местах. Ситуация находится на контроле, заверил Николаев, попросив горожан сохранять спокойствие, но быть бдительными."Опасность все еще сохраняется. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации", - уточнил он.Мэр Чебоксар Сергей Трофимов добавил, что в городе временно перекрыты некоторые дороги.При этом ограничения движения действуют как для пешеходов, так и для автотранспорта, добавил он.Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников.Также сообщил, что рано утром, 10 июня, по предварительной информации, ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удараВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре
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атака всу на чебоксары, чувашия, чувашская республика, происшествия, олег николаев, сергей трофимов, новости, атаки всу
По Чебоксарам нанесен ракетный удар – что известно

ВСУ нанесли ракетный удар по Чебоксарам – в городе перекрыты дороги

07:55 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Об этом утром в среду сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

"Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры", - написал он в своем канале на платформе МАКС.

По его информации, все экстренные службы уже работают на местах. Ситуация находится на контроле, заверил Николаев, попросив горожан сохранять спокойствие, но быть бдительными.
"Опасность все еще сохраняется. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации", - уточнил он.
Мэр Чебоксар Сергей Трофимов добавил, что в городе временно перекрыты некоторые дороги.
"Ограничено движение: по проспекту И. Яковлева (от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до проспекта 9-й Пятилетки); по проспекту Мира (от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара); улице Ленинского Комсомола (от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара); улице Хевешская (от пересечения с проспектом И. Яковлева до улицы Хузангая)", - написал он в своих соцсетях.
При этом ограничения движения действуют как для пешеходов, так и для автотранспорта, добавил он.
Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников.
Также сообщил, что рано утром, 10 июня, по предварительной информации, ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются.
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