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Переносится отправление еще двух поездов из Крыма

Переносится отправление еще двух поездов из Крыма - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Переносится отправление еще двух поездов из Крыма

Отправление поездов №068 Симферополь – Москва и №076 Симферополь – Омск перенесли. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T20:23

2026-06-10T20:23

2026-06-10T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Отправление поездов №068 Симферополь – Москва и №076 Симферополь – Омск перенесли. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Пассажиры из Симферополя и с других станций доставляются до Керчи на специальном автобусе и совершают посадку по своим билетам. Автобус проследует станцию Владиславовка в 22:05.Пассажиры из Симферополя и с других станций могут добраться до Керчи на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.Время отправления автобуса от Евпатории до Керчи:- из Симферополя в 01:40- из Владиславовки в 05:20- из Семи Колодезей в 06:15- из Багерово в 07:10Отмечается, что посадка в автобусы производится на привокзальной площади или возле станции.Также стало известно, что поезда №174 Евпатория – Москва и № 98 Симферополь – Москва отправятся в пусть позже графика и отменяется поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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