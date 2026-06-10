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Переносится отправление еще двух поездов из Крыма - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Переносится отправление еще двух поездов из Крыма
Переносится отправление еще двух поездов из Крыма - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Переносится отправление еще двух поездов из Крыма
Отправление поездов №068 Симферополь – Москва и №076 Симферополь – Омск перенесли. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T20:23
2026-06-10T20:23
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поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Отправление поездов №068 Симферополь – Москва и №076 Симферополь – Омск перенесли. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Пассажиры из Симферополя и с других станций доставляются до Керчи на специальном автобусе и совершают посадку по своим билетам. Автобус проследует станцию Владиславовка в 22:05.Пассажиры из Симферополя и с других станций могут добраться до Керчи на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.Время отправления автобуса от Евпатории до Керчи:- из Симферополя в 01:40- из Владиславовки в 05:20- из Семи Колодезей в 06:15- из Багерово в 07:10Отмечается, что посадка в автобусы производится на привокзальной площади или возле станции.Также стало известно, что поезда №174 Евпатория – Москва и № 98 Симферополь – Москва отправятся в пусть позже графика и отменяется поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, москва, омск, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, новости
Переносится отправление еще двух поездов из Крыма

Еще два поезда из Крыма отправятся позже графика

20:23 10.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Отправление поездов №068 Симферополь – Москва и №076 Симферополь – Омск перенесли. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд №068 Симферополь Москва, который должен был отправиться сегодня из Симферополя в 19:50, начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 00:55", – говорится в сообщении.
Пассажиры из Симферополя и с других станций доставляются до Керчи на специальном автобусе и совершают посадку по своим билетам. Автобус проследует станцию Владиславовка в 22:05.
"Поезд №076 Симферополь – Омск, который должен был отправиться сегодня в ночь в 02:10 из Симферополя, начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 08:25 утра", – сообщили в ГСЭ.
Пассажиры из Симферополя и с других станций могут добраться до Керчи на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.
Время отправления автобуса от Евпатории до Керчи:
- из Симферополя в 01:40
- из Владиславовки в 05:20
- из Семи Колодезей в 06:15
- из Багерово в 07:10
Отмечается, что посадка в автобусы производится на привокзальной площади или возле станции.
Также стало известно, что поезда №174 Евпатория – Москва и № 98 Симферополь – Москва отправятся в пусть позже графика и отменяется поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня.
В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.
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Новости КрымаКрымМоскваОмскПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессНовости
 
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20:23Переносится отправление еще двух поездов из Крыма
20:11ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе
19:47Два поезда из Крыма в Москву отправятся в путь позже графика
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