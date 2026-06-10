Рейтинг@Mail.ru
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260610/panoramu-oborona-sevastopolya-obyazatelno-vosstanovyat-1156746532.html
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:54
2026-06-10T13:10
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
происшествия
музеи крыма
панорама
новости севастополя
удар всу по панораме "оборона севастополя"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148366380_0:158:1129:793_1920x0_80_0_0_c4d677c7093f4c7841c47c0514c7971e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым сообщили представители Российского исторического общества (РИО).Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В свою очередь председатель регионального отделения РИО в Севастополе, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что панорама — это не просто музей, а часть души Севастополя и всей России, безусловный символ стойкости, мужества и исторической памяти.Она сообщила, что уже обсуждала последствия удара и возможность восстановления панорамы с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым и генеральным директором Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Дмитрием Сергеевым. Российское историческое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект "Память под огнем: объекты культурного наследия, пострадавшие от преступных действий киевского режима", в рамках которого ведется работа по выявлению и фиксации поврежденных и уничтоженных объектов культурного наследия и храмов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приграничных районов Белгородской и Курской областей.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через КрымТокаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148366380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b22a5ab597a623be674d617835bcc754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, музеи крыма, панорама, новости севастополя, удар всу по панораме "оборона севастополя"
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят

Российское историческое общество окажет поддержку в восстановлении Панорамы в Севастополе

12:54 10.06.2026 (обновлено: 13:10 10.06.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПанорама обороны Севастополя
Панорама обороны Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым сообщили представители Российского исторического общества (РИО).
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

"Этот удар стал огромной трагедией для всей России, однако нашу национальную память не пошатнуть никакими обстрелами. А Панорама "Оборона Севастополя" обязательно будет восстановлена, и Российское историческое общество окажет здесь всю необходимую поддержку", - заявил председатель правления РИО Руслан Гагкуев.

В свою очередь председатель регионального отделения РИО в Севастополе, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что панорама — это не просто музей, а часть души Севастополя и всей России, безусловный символ стойкости, мужества и исторической памяти.
Она сообщила, что уже обсуждала последствия удара и возможность восстановления панорамы с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым и генеральным директором Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Дмитрием Сергеевым.
"Будет сделано все возможное для восстановления одного из символов города", - заверила она.
Российское историческое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект "Память под огнем: объекты культурного наследия, пострадавшие от преступных действий киевского режима", в рамках которого ведется работа по выявлению и фиксации поврежденных и уничтоженных объектов культурного наследия и храмов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приграничных районов Белгородской и Курской областей.
Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт
"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПроисшествияМузеи КрымапанорамаНовости СевастополяУдар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля
13:01На Украине разбита военно-морская база
12:54Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
12:47Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков
12:45ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
12:36Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
12:31В Крыму скорректировали график движения электричек
12:22Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе
12:13Крымский мост: начала расти очередь с обеих сторон
12:03Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика
11:46300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ
11:41Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь
11:27Около 20 улиц Феодосии остались без света
11:19Русские гении предвидят глобальные события – Константинов
11:09Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок
11:00Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже
10:47Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
10:29Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме
10:12"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ
09:57Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда
Лента новостейМолния