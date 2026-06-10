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Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:54
2026-06-10T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым сообщили представители Российского исторического общества (РИО).Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В свою очередь председатель регионального отделения РИО в Севастополе, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что панорама — это не просто музей, а часть души Севастополя и всей России, безусловный символ стойкости, мужества и исторической памяти.Она сообщила, что уже обсуждала последствия удара и возможность восстановления панорамы с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым и генеральным директором Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Дмитрием Сергеевым. Российское историческое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект "Память под огнем: объекты культурного наследия, пострадавшие от преступных действий киевского режима", в рамках которого ведется работа по выявлению и фиксации поврежденных и уничтоженных объектов культурного наследия и храмов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приграничных районов Белгородской и Курской областей.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через КрымТокаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
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Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
Российское историческое общество окажет поддержку в восстановлении Панорамы в Севастополе
12:54 10.06.2026 (обновлено: 13:10 10.06.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым
. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым
сообщили представители Российского исторического общества (РИО).
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
"Этот удар стал огромной трагедией для всей России, однако нашу национальную память не пошатнуть никакими обстрелами. А Панорама "Оборона Севастополя" обязательно будет восстановлена, и Российское историческое общество окажет здесь всю необходимую поддержку", - заявил председатель правления РИО Руслан Гагкуев.
В свою очередь председатель регионального отделения РИО в Севастополе, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что панорама — это не просто музей, а часть души Севастополя и всей России, безусловный символ стойкости, мужества и исторической памяти.
Она сообщила, что уже обсуждала последствия удара и возможность восстановления панорамы с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым и генеральным директором Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Дмитрием Сергеевым.
"Будет сделано все возможное для восстановления одного из символов города", - заверила она.
Российское историческое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект "Память под огнем: объекты культурного наследия, пострадавшие от преступных действий киевского режима", в рамках которого ведется работа по выявлению и фиксации поврежденных и уничтоженных объектов культурного наследия и храмов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приграничных районов Белгородской и Курской областей.
Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.
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