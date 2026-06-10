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Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят

Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят

Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T12:54

2026-06-10T12:54

2026-06-10T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку в восстановлении Панорамы "Оборона Севастополя". Об этом РИА Новости Крым сообщили представители Российского исторического общества (РИО).Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В свою очередь председатель регионального отделения РИО в Севастополе, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что панорама — это не просто музей, а часть души Севастополя и всей России, безусловный символ стойкости, мужества и исторической памяти.Она сообщила, что уже обсуждала последствия удара и возможность восстановления панорамы с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым и генеральным директором Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Дмитрием Сергеевым. Российское историческое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект "Память под огнем: объекты культурного наследия, пострадавшие от преступных действий киевского режима", в рамках которого ведется работа по выявлению и фиксации поврежденных и уничтоженных объектов культурного наследия и храмов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приграничных районов Белгородской и Курской областей.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через КрымТокаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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