https://crimea.ria.ru/20260610/panorama-sevastopolya-posle-ataki-vsu--chto-proiskhodit-v-zdanii-muzeya-1156762378.html

Панорама Севастополя после атаки ВСУ – что происходит в здании музея

Панорама Севастополя после атаки ВСУ – что происходит в здании музея - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Панорама Севастополя после атаки ВСУ – что происходит в здании музея

Внутренние интерьеры здания панорамы в Севастополе практически полностью уничтожены, каменное здание пострадало минимально, пожар на кровле к этому времени... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T17:37

2026-06-10T17:37

2026-06-10T17:37

удар всу по панораме "оборона севастополя"

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Внутренние интерьеры здания панорамы в Севастополе практически полностью уничтожены, каменное здание пострадало минимально, пожар на кровле к этому времени локализован, но полной ликвидации огня еще нет, в том числе, в связи с повторяющимися воздушными угрозами со стороны ВСУ.Подробности ночной атаки и все о ситуации на объекте к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Беспилотный удар и пожарПо словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по зданию панорамы был нанесен один удар беспилотником с кумулятивным зарядом, который прожег историческую медь кровли."Загорелась подушка, потом отражатель, который правильно свет фокусировал на полотно. Он моментально вспыхнул, начал падать на предметный план. После этого загорелось все внутреннее убранство и сама подушка крыши. Она сделана для максимальной защиты памятника, но сегодня получилась как, что до сих пор она дымит, ее сложно потушить. Но уже завершается весь процесс", – рассказал журналистам губернатор.По его словам, само каменное здание пострадало минимально, а вот внутреннее убранство выгорело."Сегодня многие провели параллель с фашистами, которые точно то же делали при Второй героической обороне, когда бомбили Севастополь в 1941-1942 годах. Они развалили тогда панораму, для них это было "идеей фикс". И сегодня укронацистский режим повторяет то же самое. Это просто явная демонстрация комплексов, которые есть у врага по отношению к нашей стране. Но я уверен, что это только сплотит ребят на фронте", – прокомментировал удар Развожаев.Пожар и ущерб"В настоящий момент происходит дотушивание кровли. Внутри уже пожара нет. Пожар локализован", – сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Артем Пилипенко.По его словам, процесс полной ликвидации огня затягивается в том числе из-за тревог, которые также уже неоднократно сегодня объявлялись.Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, Дмитрий Орлов, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы."Сейчас предстоят те же самые работы, которые были проделаны два года назад. Внутренние интерьеры уничтожены, крыша практически полностью уничтожена. Световой фонарь уничтожен, коммуникации внутри здания частично тоже. Процентов 70% выполненной работы нужно будет переделывать. По времени – не меньше, чем в прошлый раз. Тогда это заняло 2 года и 4 месяца", – констатирует Орлов.Полотно и выставкаКак сообщалось, выгорело и полотно, которое было в финальной стадии реставрации. Речь идет о картине, написанной в 1954 году группой советских художников. По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, все цифровые копии сохранились и полотно в итоге будет восстановлено.При этом недавно отреставрированные в Москве и возвращенные в Севастополь фрагменты исторического шедевра Франца Рубо, не пострадали и в ближайшее время будут показаны севастопольцам на выставке."Выставка запланирована в честь 170-летия Франца Рубо, автора первой панорамы, у нас есть несколько отреставрированных объектов его полотна, которое пострадало в 1942 году от удара фашистской авиации по этому зданию. Как мы знаем, здание было восстановлено, и спустя 84 года современная беспилотная авиация тех же самых фашистов ударила по ней", – сказал Смородкин.Выставка откроется в здании кинотеатра "Украина" 11 июня в 15 часов, вход будет свободным. При этом сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы включить в экспозицию и остатки сгоревшего полотна, созданного советскими художниками."Считаем, что уместно представить фрагменты их (ВСУ – ред.), так сказать, деятельности завтра на открытии выставки. Тем самым продолжить линейку времени от Рубо до сегодняшнего дня: что сделано руками фашистов. Для наглядности. Приглашаем всех в кинотеатр "Украина", – сказал директор музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкостьВ Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом курганеУдар ВСУ по "Обороне Севастополя" – реакция Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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