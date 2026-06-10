Панорама Севастополя после атаки ВСУ – что происходит в здании музея

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Внутренние интерьеры здания панорамы в Севастополе практически полностью уничтожены, каменное здание пострадало минимально, пожар на кровле к этому времени локализован, но полной ликвидации огня еще нет, в том числе, в связи с повторяющимися воздушными угрозами со стороны ВСУ.Подробности ночной атаки и все о ситуации на объекте к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Беспилотный удар и пожарПо словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по зданию панорамы был нанесен один удар беспилотником с кумулятивным зарядом, который прожег историческую медь кровли."Загорелась подушка, потом отражатель, который правильно свет фокусировал на полотно. Он моментально вспыхнул, начал падать на предметный план. После этого загорелось все внутреннее убранство и сама подушка крыши. Она сделана для максимальной защиты памятника, но сегодня получилась как, что до сих пор она дымит, ее сложно потушить. Но уже завершается весь процесс", – рассказал журналистам губернатор.По его словам, само каменное здание пострадало минимально, а вот внутреннее убранство выгорело."Сегодня многие провели параллель с фашистами, которые точно то же делали при Второй героической обороне, когда бомбили Севастополь в 1941-1942 годах. Они развалили тогда панораму, для них это было "идеей фикс". И сегодня укронацистский режим повторяет то же самое. Это просто явная демонстрация комплексов, которые есть у врага по отношению к нашей стране. Но я уверен, что это только сплотит ребят на фронте", – прокомментировал удар Развожаев.Пожар и ущерб"В настоящий момент происходит дотушивание кровли. Внутри уже пожара нет. Пожар локализован", – сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Артем Пилипенко.По его словам, процесс полной ликвидации огня затягивается в том числе из-за тревог, которые также уже неоднократно сегодня объявлялись.Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, Дмитрий Орлов, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы."Сейчас предстоят те же самые работы, которые были проделаны два года назад. Внутренние интерьеры уничтожены, крыша практически полностью уничтожена. Световой фонарь уничтожен, коммуникации внутри здания частично тоже. Процентов 70% выполненной работы нужно будет переделывать. По времени – не меньше, чем в прошлый раз. Тогда это заняло 2 года и 4 месяца", – констатирует Орлов.Полотно и выставкаКак сообщалось, выгорело и полотно, которое было в финальной стадии реставрации. Речь идет о картине, написанной в 1954 году группой советских художников. По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, все цифровые копии сохранились и полотно в итоге будет восстановлено.При этом недавно отреставрированные в Москве и возвращенные в Севастополь фрагменты исторического шедевра Франца Рубо, не пострадали и в ближайшее время будут показаны севастопольцам на выставке."Выставка запланирована в честь 170-летия Франца Рубо, автора первой панорамы, у нас есть несколько отреставрированных объектов его полотна, которое пострадало в 1942 году от удара фашистской авиации по этому зданию. Как мы знаем, здание было восстановлено, и спустя 84 года современная беспилотная авиация тех же самых фашистов ударила по ней", – сказал Смородкин.Выставка откроется в здании кинотеатра "Украина" 11 июня в 15 часов, вход будет свободным. При этом сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы включить в экспозицию и остатки сгоревшего полотна, созданного советскими художниками."Считаем, что уместно представить фрагменты их (ВСУ – ред.), так сказать, деятельности завтра на открытии выставки. Тем самым продолжить линейку времени от Рубо до сегодняшнего дня: что сделано руками фашистов. Для наглядности. Приглашаем всех в кинотеатр "Украина", – сказал директор музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкостьВ Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом курганеУдар ВСУ по "Обороне Севастополя" – реакция Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Внутренние интерьеры здания панорамы в Севастополе практически полностью уничтожены, каменное здание пострадало минимально, пожар на кровле к этому времени локализован, но полной ликвидации огня еще нет, в том числе, в связи с повторяющимися воздушными угрозами со стороны ВСУ.
Подробности ночной атаки и все о ситуации на объекте к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Беспилотный удар и пожар
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по зданию панорамы был нанесен один удар беспилотником с кумулятивным зарядом, который прожег историческую медь кровли.
"Загорелась подушка, потом отражатель, который правильно свет фокусировал на полотно. Он моментально вспыхнул, начал падать на предметный план. После этого загорелось все внутреннее убранство и сама подушка крыши. Она сделана для максимальной защиты памятника, но сегодня получилась как, что до сих пор она дымит, ее сложно потушить. Но уже завершается весь процесс", – рассказал журналистам губернатор.
По его словам, само каменное здание пострадало минимально, а вот внутреннее убранство выгорело.
"Сегодня многие провели параллель с фашистами, которые точно то же делали при Второй героической обороне, когда бомбили Севастополь в 1941-1942 годах. Они развалили тогда панораму, для них это было "идеей фикс". И сегодня укронацистский режим повторяет то же самое. Это просто явная демонстрация комплексов, которые есть у врага по отношению к нашей стране. Но я уверен, что это только сплотит ребят на фронте", – прокомментировал удар Развожаев.
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
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Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
2 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
1 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
2 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
Пожар и ущерб
"В настоящий момент происходит дотушивание кровли. Внутри уже пожара нет. Пожар локализован", – сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Артем Пилипенко.
По его словам, процесс полной ликвидации огня затягивается в том числе из-за тревог, которые также уже неоднократно сегодня объявлялись.
Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, Дмитрий Орлов, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы.
"Сейчас предстоят те же самые работы, которые были проделаны два года назад. Внутренние интерьеры уничтожены, крыша практически полностью уничтожена. Световой фонарь уничтожен, коммуникации внутри здания частично тоже. Процентов 70% выполненной работы нужно будет переделывать. По времени – не меньше, чем в прошлый раз. Тогда это заняло 2 года и 4 месяца", – констатирует Орлов.
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
1 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
2 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
1 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
2 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
Полотно и выставка
Как сообщалось, выгорело и полотно, которое было в финальной стадии реставрации. Речь идет о картине, написанной в 1954 году группой советских художников. По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, все цифровые копии сохранились и полотно в итоге будет восстановлено.
"Здесь с самой ночи находятся все сотрудники нашего музея, у всех слезы на глазах. Это главный предмет, которого мы сегодня лишились. Но я думаю, что, когда настанет время, мы, опираясь на цифровые копии, его восстановим, и он будет на этом же месте находиться", – заявил директор музея.
При этом недавно отреставрированные в Москве и возвращенные в Севастополь фрагменты исторического шедевра Франца Рубо, не пострадали и в ближайшее время будут показаны севастопольцам на выставке.
"Выставка запланирована в честь 170-летия Франца Рубо, автора первой панорамы, у нас есть несколько отреставрированных объектов его полотна, которое пострадало в 1942 году от удара фашистской авиации по этому зданию. Как мы знаем, здание было восстановлено, и спустя 84 года современная беспилотная авиация тех же самых фашистов ударила по ней", – сказал Смородкин.
Выставка откроется в здании кинотеатра "Украина" 11 июня в 15 часов, вход будет свободным. При этом сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы включить в экспозицию и остатки сгоревшего полотна, созданного советскими художниками.
"Считаем, что уместно представить фрагменты их (ВСУ – ред.), так сказать, деятельности завтра на открытии выставки. Тем самым продолжить линейку времени от Рубо до сегодняшнего дня: что сделано руками фашистов. Для наглядности. Приглашаем всех в кинотеатр "Украина", – сказал директор музея.
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
1 из 2
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
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