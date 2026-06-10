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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

Угроза воздушной атаки в Севастополе отменена - сирены в городе выключили и разрешили людям выйти из укрытий. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T07:59

2026-06-10T07:59

2026-06-10T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Угроза воздушной атаки в Севастополе отменена - сирены в городе выключили и разрешили людям выйти из укрытий. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе включали дважды. В первый раз - в 7:07, в это время военные отражали атаку ВСУ, по целям работала ПВО и мобильные огневые группы. После отмены угрозы повторно сирены в городе завыли спустя 17 минут. Опасность действовала почти 20 минут.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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