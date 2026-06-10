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Около 20 улиц Феодосии остались без света
Около 20 улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Около 20 улиц Феодосии остались без света
В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались около 20 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:27
2026-06-10T11:27
2026-06-10T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались около 20 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Накануне в Феодосии также произошла авария на электросетях, в результате которой без света оказались более 16 улиц. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Около 20 улиц Феодосии остались без света
Крымэнерго: около 20 улиц Феодосии остались без света из-за аварии