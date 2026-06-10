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Около 20 улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Около 20 улиц Феодосии остались без света
Около 20 улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Около 20 улиц Феодосии остались без света
В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались около 20 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались около 20 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Накануне в Феодосии также произошла авария на электросетях, в результате которой без света оказались более 16 улиц. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, феодосия
Около 20 улиц Феодосии остались без света

Крымэнерго: около 20 улиц Феодосии остались без света из-за аварии

11:27 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались около 20 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городе Феодосия, улицы: Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, И. Малышева. А также переулки: Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающие к ним улицы/переулки", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Накануне в Феодосии также произошла авария на электросетях, в результате которой без света оказались более 16 улиц.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуФеодосия
 
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