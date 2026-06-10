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Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя
Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя
В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T16:55
2026-06-10T16:55
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симферополь
детский парк
безопасность республики крым и севастополя
городская среда
новости крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Парки столицы".И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светящиеся фигуры и летний кинотеатр: что появится в парке Гагарина в СимферополеКаким станет парк Победы в СевастополеСухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер
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4.7
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крым, симферополь, детский парк, безопасность республики крым и севастополя, городская среда, новости крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя

В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка

16:55 10.06.2026
 
© Фото: Парки столицыДетский парк в Симферополе
Детский парк в Симферополе
© Фото: Парки столицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Парки столицы".
"С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт. На это время все входы на территорию будут полностью заблокированы… Просим отнестись с пониманием и планировать посещение парка в часы его работы", – отметили в учреждении.
И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.
Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.
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КрымСимферопольДетский паркБезопасность Республики Крым и СевастополяГородская средаНовости КрымаМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"
 
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