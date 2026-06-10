https://crimea.ria.ru/20260610/novye-pravila-posescheniya-vveli-v-detskom-parke-simferopolya-1156744478.html

Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя

Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя

В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T16:55

2026-06-10T16:55

2026-06-10T16:55

крым

симферополь

детский парк

безопасность республики крым и севастополя

городская среда

новости крыма

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Парки столицы".И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светящиеся фигуры и летний кинотеатр: что появится в парке Гагарина в СимферополеКаким станет парк Победы в СевастополеСухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, детский парк, безопасность республики крым и севастополя, городская среда, новости крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"