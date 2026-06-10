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Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя
Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя
В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T16:55
2026-06-10T16:55
2026-06-10T16:55
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новости крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Парки столицы".И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светящиеся фигуры и летний кинотеатр: что появится в парке Гагарина в СимферополеКаким станет парк Победы в СевастополеСухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер
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Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя
В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка