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Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага
Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага
Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив еще 1380 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщается в РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T15:09
2026-06-10T15:15
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив еще 1380 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение,. Противник потерял более 230 человек, боевую бронированную машину "Казак", 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и израильскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.Военнослужащие подразделений "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 210 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Киев потерял свыше 160 солдат, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. ВСУ потеряли свыше 285 человек, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артустановку "Богдана" и реактивную систему залпового огня "СР-30" производства Аргентины.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 455 боевиков, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 40 украинских неонацистов, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили военно-морскую базу, склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 159 764 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1 732 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 769 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита военно-морская базаПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУНорвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага

Армия России продвинулась по линии фронта и разбила еще 1380 боевиков ВСУ за сутки

15:09 10.06.2026 (обновлено: 15:15 10.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив еще 1380 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 10 июня 2026Сводка Минобороны из зоны СВО за 10 июня 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение,. Противник потерял более 230 человек, боевую бронированную машину "Казак", 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и израильскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.
Военнослужащие подразделений "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 210 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Киев потерял свыше 160 солдат, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. ВСУ потеряли свыше 285 человек, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артустановку "Богдана" и реактивную систему залпового огня "СР-30" производства Аргентины.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 455 боевиков, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 40 украинских неонацистов, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили военно-морскую базу, склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 159 764 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1 732 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 769 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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