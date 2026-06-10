https://crimea.ria.ru/20260610/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-idut-vpered-i-gromyat-vraga-1156757021.html

Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага

Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Новости СВО: российские бойцы идут вперед и громят врага

Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив еще 1380 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщается в РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T15:09

2026-06-10T15:09

2026-06-10T15:15

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив еще 1380 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение,. Противник потерял более 230 человек, боевую бронированную машину "Казак", 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и израильскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.Военнослужащие подразделений "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 210 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Киев потерял свыше 160 солдат, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. ВСУ потеряли свыше 285 человек, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артустановку "Богдана" и реактивную систему залпового огня "СР-30" производства Аргентины.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 455 боевиков, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 40 украинских неонацистов, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили военно-морскую базу, склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 159 764 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1 732 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 769 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита военно-морская базаПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУНорвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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