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Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме
Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме
В Севастополе продолжается ликвидация пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." на Историческом бульваре. На месте работают 83 человека и 22... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T10:29
2026-06-10T10:29
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культурное наследие
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается ликвидация пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." на Историческом бульваре. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен высокий ранг сложности - 4-й.Что произошлоНочью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Дрон повредил здание музея, загорелась крыша.Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя".Сейчас на месте работают более 20 пожарных машин, сотрудники МЧС, спасательной службы, прокуратуры Севастополя, руководители ведомств, в том числе департамента общественной безопасности. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара.Прокуратура Севастополя взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют устранение последствий атаки БПЛА.Целенаправленный ударГубернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по Панораме был целенаправленным. Развожаев заявил, что объект будет восстановлен. В свою очередь Смородкин предположил, что панорама получила критические повреждения. О ПанорамеЗдание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города.В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Напомним, 14 мая отмечался день открытия Панорамы "Оборона Севастополя". Ровно 121 год назад, в 1905 году, произведение Франца Рубо было представлено широкой публике. Сюжет панорамы увековечил героический подвиг защитников города в период Крымской войны и стал одним из символов Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, панорама, культурное наследие, атаки всу на крым
Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме

Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме

10:29 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается ликвидация пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." на Историческом бульваре. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен высокий ранг сложности - 4-й.
Что произошло
Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Дрон повредил здание музея, загорелась крыша.
"Сегодня ночью, в 02:48, наш музей подвергся атаке вражеского беспилотника. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея-панорамы "Оборона Севастополя" возникло возгорание, которое на данный момент продолжают ликвидировать подразделения МЧС России и все профильные службы обеспечения безопасности города", - рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя".

"Огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно. Ситуация остается крайне напряженной, пожару присвоен высокий ранг сложности", - добавил он.

Сейчас на месте работают более 20 пожарных машин, сотрудники МЧС, спасательной службы, прокуратуры Севастополя, руководители ведомств, в том числе департамента общественной безопасности. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара.
Прокуратура Севастополя взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют устранение последствий атаки БПЛА.
Целенаправленный удар
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по Панораме был целенаправленным.
"Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть", - заявил он.
Развожаев заявил, что объект будет восстановлен.
В свою очередь Смородкин предположил, что панорама получила критические повреждения.
О Панораме
Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города.
В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.
Напомним, 14 мая отмечался день открытия Панорамы "Оборона Севастополя". Ровно 121 год назад, в 1905 году, произведение Франца Рубо было представлено широкой публике. Сюжет панорамы увековечил героический подвиг защитников города в период Крымской войны и стал одним из символов Севастополя.
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Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 гг. - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня 2021, 08:16
Великая битва Франца Рубо
 
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