https://crimea.ria.ru/20260610/novosti-sevastopolya-chto-izvestno-ob-udare-vsu-po-panorame-1156741728.html

Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме

Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме

В Севастополе продолжается ликвидация пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." на Историческом бульваре. На месте работают 83 человека и 22... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T10:29

2026-06-10T10:29

2026-06-10T10:29

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается ликвидация пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." на Историческом бульваре. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен высокий ранг сложности - 4-й.Что произошлоНочью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Дрон повредил здание музея, загорелась крыша.Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Рубо "Оборона Севастополя".Сейчас на месте работают более 20 пожарных машин, сотрудники МЧС, спасательной службы, прокуратуры Севастополя, руководители ведомств, в том числе департамента общественной безопасности. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара.Прокуратура Севастополя взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют устранение последствий атаки БПЛА.Целенаправленный ударГубернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по Панораме был целенаправленным. Развожаев заявил, что объект будет восстановлен. В свою очередь Смородкин предположил, что панорама получила критические повреждения. О ПанорамеЗдание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города.В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Напомним, 14 мая отмечался день открытия Панорамы "Оборона Севастополя". Ровно 121 год назад, в 1905 году, произведение Франца Рубо было представлено широкой публике. Сюжет панорамы увековечил героический подвиг защитников города в период Крымской войны и стал одним из символов Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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