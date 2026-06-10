Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека
Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Три человека ранены в Чебоксарах в результате ракетного удара ВСУ, в местной школе организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, работает горячая линия. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Сейчас уточняется количество поврежденных объектов инфраструктуры.
"По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал он своем канале МАКС.
Также в городской школе №57 организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, уточнил Николаев.
По его информации, ракетная опасность в городе отменена, но все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку все еще сохраняется угроза атаки беспилотников.
"Мобилизованы все силы и средства. Ситуацию держу на личном контроле с первых минут. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений", - отметил глава региона.
Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Также сегодня рано утром ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто.
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