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Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека
Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека
Три человека ранены в Чебоксарах в результате ракетного удара ВСУ, в местной школе организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, работает горячая... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T09:24
2026-06-10T09:24
атака всу на чебоксары
чувашия
чувашская республика
новости
атаки всу
происшествия
олег николаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Три человека ранены в Чебоксарах в результате ракетного удара ВСУ, в местной школе организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, работает горячая линия. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Сейчас уточняется количество поврежденных объектов инфраструктуры.Также в городской школе №57 организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, уточнил Николаев.По его информации, ракетная опасность в городе отменена, но все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку все еще сохраняется угроза атаки беспилотников.Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Также сегодня рано утром ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской областиВосемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара
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РИА Новости Крым
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атака всу на чебоксары, чувашия, чувашская республика, новости, атаки всу, происшествия, олег николаев
Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека

Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека

09:24 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Три человека ранены в Чебоксарах в результате ракетного удара ВСУ, в местной школе организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, работает горячая линия. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Сейчас уточняется количество поврежденных объектов инфраструктуры.
"По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал он своем канале МАКС.
Также в городской школе №57 организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, уточнил Николаев.
По его информации, ракетная опасность в городе отменена, но все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку все еще сохраняется угроза атаки беспилотников.
"Мобилизованы все силы и средства. Ситуацию держу на личном контроле с первых минут. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений", - отметил глава региона.
Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Также сегодня рано утром ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто.
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Атака ВСУ на ЧебоксарыЧувашияЧувашская РеспубликаНовостиАтаки ВСУПроисшествияОлег Николаев
 
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