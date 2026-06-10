https://crimea.ria.ru/20260610/novosti-cheboksar-pri-raketnom-udare-vsu-raneny-tri-cheloveka-1156740793.html

Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека

Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Новости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человека

Три человека ранены в Чебоксарах в результате ракетного удара ВСУ, в местной школе организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, работает горячая... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T09:24

2026-06-10T09:24

2026-06-10T09:24

атака всу на чебоксары

чувашия

чувашская республика

новости

атаки всу

происшествия

олег николаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Три человека ранены в Чебоксарах в результате ракетного удара ВСУ, в местной школе организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, работает горячая линия. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ. Сейчас уточняется количество поврежденных объектов инфраструктуры.Также в городской школе №57 организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, уточнил Николаев.По его информации, ракетная опасность в городе отменена, но все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку все еще сохраняется угроза атаки беспилотников.Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Также сегодня рано утром ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской областиВосемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара

чувашия

чувашская республика

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на чебоксары, чувашия, чувашская республика, новости, атаки всу, происшествия, олег николаев