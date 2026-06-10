https://crimea.ria.ru/20260610/nad-severnoy-storonoy-sevastopolya-sbili-bespilotniki-1156772759.html

В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники

В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники

Силы ПВО с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь – уже сбиты два вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T22:01

2026-06-10T22:01

2026-06-10T22:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь – уже сбиты два вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей региона не пренебрегать мерами безопасности.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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