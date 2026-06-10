https://crimea.ria.ru/20260610/nad-severnoy-storonoy-sevastopolya-sbili-bespilotniki-1156772759.html
В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники
В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники
Силы ПВО с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь – уже сбиты два вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T22:01
2026-06-10T22:01
2026-06-10T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь – уже сбиты два вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей региона не пренебрегать мерами безопасности.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники
В Севастополе военные и мобильные огневые группы отражают атаку дронов
22:01 10.06.2026 (обновлено: 22:09 10.06.2026)