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Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ
Силы российской ПВО в течение дня среды перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над Россией, в том числе над Крымом и акваториями Черного и... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T21:43
2026-06-10T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня среды перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над Россией, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минувшей ночью над Крымом и другими регионами России были нейтрализованы 326 беспилотников.Также в ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после того, как огонь потушат. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ

203 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России

21:43 10.06.2026
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня среды перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над Россией, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", – говорится в сообщении.
Минувшей ночью над Крымом и другими регионами России были нейтрализованы 326 беспилотников.
Также в ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после того, как огонь потушат. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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