https://crimea.ria.ru/20260610/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-likvidirovali-203-bespilotnika-vsu-1156772034.html

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ

Силы российской ПВО в течение дня среды перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над Россией, в том числе над Крымом и акваториями Черного и... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T21:43

2026-06-10T21:43

2026-06-10T21:43

новости крыма

крым

черное море

азовское море

новости севастополя

новости

самарская область

брянская область

курская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня среды перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над Россией, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минувшей ночью над Крымом и другими регионами России были нейтрализованы 326 беспилотников.Также в ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после того, как огонь потушат. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

самарская область

брянская область

курская область

белгородская область

орловская область

калужская область

рязанская область

тульская область

смоленская область

тверская область

московская область

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, черное море, азовское море, новости севастополя, новости, самарская область, брянская область, курская область, белгородская область, орловская область, калужская область, рязанская область, тульская область, смоленская область, тверская область, московская область, краснодарский край