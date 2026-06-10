https://crimea.ria.ru/20260610/na-ukraine-razbita-voenno-morskaya-baza--1156747161.html

На Украине разбита военно-морская база

На Украине разбита военно-морская база - РИА Новости Крым, 10.06.2026

На Украине разбита военно-морская база

Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T13:01

2026-06-10T13:01

2026-06-10T13:01

новости сво

удары по украине

украина

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в Киеве за последние дни поражены десять предприятий, которые выпускали продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. В частности, по его данным, разбиты объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф