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На Украине разбита военно-морская база
На Украине разбита военно-морская база - РИА Новости Крым, 10.06.2026
На Украине разбита военно-морская база
Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T13:01
2026-06-10T13:01
2026-06-10T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в Киеве за последние дни поражены десять предприятий, которые выпускали продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. В частности, по его данным, разбиты объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
На Украине разбита военно-морская база
Армия России нанесла удар по военно-морской базе на Украине