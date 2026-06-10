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На Украине разбита военно-морская база - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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На Украине разбита военно-морская база
На Украине разбита военно-морская база - РИА Новости Крым, 10.06.2026
На Украине разбита военно-морская база
Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T13:01
2026-06-10T13:01
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украина
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в Киеве за последние дни поражены десять предприятий, которые выпускали продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. В частности, по его данным, разбиты объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
На Украине разбита военно-морская база

Армия России нанесла удар по военно-морской базе на Украине

13:01 10.06.2026
 
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Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в Киеве за последние дни поражены десять предприятий, которые выпускали продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. В частности, по его данным, разбиты объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт".
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Новости СВОУдары по УкраинеУкраинаВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
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