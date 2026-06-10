Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260610/mvd-predupredilo-o-moshennichestve-s-toplivnymi-talonami-1156764944.html
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами - РИА Новости Крым, 10.06.2026
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
На фоне проблем с бензином в Крыму мошенники придумали новые схемы обмана с топливными талонами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T19:10
2026-06-10T19:10
топливо
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
транспорт
автомобиль
бензин
новости
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/49/975504944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20ad17843895171f83cf1e1ca98a5b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. На фоне проблем с бензином в Крыму мошенники придумали новые схемы обмана с топливными талонами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Отмечается, что злоумышленники создают каналы в мессенджерах с предложениями приобрести талоны по выгодной цене.В МВД подчеркнули, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Также 22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымЧто такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работаетВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/49/975504944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_97f1183f311422638d28c8f482e84fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), транспорт, автомобиль, бензин, новости, мошенничество
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами

О новых схемах мошенничества с топливными талонами рассказали в МВД

19:10 10.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. На фоне проблем с бензином в Крыму мошенники придумали новые схемы обмана с топливными талонами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Отмечается, что злоумышленники создают каналы в мессенджерах с предложениями приобрести талоны по выгодной цене.
"Пользователю предлагают быстро принять решение, перевести деньги и "успеть купить", пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита", – говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Также 22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
 
ТопливоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ТранспортАвтомобильБензинНовостиМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Переносится отправление еще двух поездов из Крыма
20:11ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе
19:47Два поезда из Крыма в Москву отправятся в путь позже графика
19:24Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили
19:10МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
18:52"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
18:27Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок
18:07Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки
17:54Путин сделал прогноз на снижение ключевой ставки
17:37Панорама Севастополя после атаки ВСУ – что происходит в здании музея
17:32Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя
17:22Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам
17:08Путин: семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты
16:55Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя
16:34Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализован
16:16Путин поручил спецслужбам России защитить места отдыха детей
16:03Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость
15:46Расписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"
15:34Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных
15:22Во Владимире загорелись бензовоз и автобус
Лента новостейМолния