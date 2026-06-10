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МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами - РИА Новости Крым, 10.06.2026
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
На фоне проблем с бензином в Крыму мошенники придумали новые схемы обмана с топливными талонами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T19:10
2026-06-10T19:10
2026-06-10T19:10
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. На фоне проблем с бензином в Крыму мошенники придумали новые схемы обмана с топливными талонами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Отмечается, что злоумышленники создают каналы в мессенджерах с предложениями приобрести талоны по выгодной цене.В МВД подчеркнули, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Также 22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымЧто такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работаетВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
топливо, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), транспорт, автомобиль, бензин, новости, мошенничество
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
О новых схемах мошенничества с топливными талонами рассказали в МВД