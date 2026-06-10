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МКС стала дальше от Земли
МКС стала дальше от Земли - РИА Новости Крым, 10.06.2026
МКС стала дальше от Земли
Утром в среду Международная космическая станция скорректировала орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T08:39
2026-06-10T08:39
2026-06-10T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Утром в среду Международная космическая станция скорректировала орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.Как пояснили в Роскосмосе, эти изменения необходимы для создания баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".20 февраля высота орбиты Международной космической станции была изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мкс, роскосмос, космос, новости
МКС стала дальше от Земли
МКС скорректировала орбиту для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28"