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МКС стала дальше от Земли - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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МКС стала дальше от Земли
МКС стала дальше от Земли - РИА Новости Крым, 10.06.2026
МКС стала дальше от Земли
Утром в среду Международная космическая станция скорректировала орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Утром в среду Международная космическая станция скорректировала орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.Как пояснили в Роскосмосе, эти изменения необходимы для создания баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".20 февраля высота орбиты Международной космической станции была изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МКС стала дальше от Земли

МКС скорректировала орбиту для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28"

08:39 10.06.2026
 
© Фото: Роскосмос/Сергей Волков / Перейти в фотобанкМКС над Землей
МКС над Землей
© Фото: Роскосмос/Сергей Волков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Утром в среду Международная космическая станция скорректировала орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в 08:00 мск включились двигатели "Прогресса МС-34", проработали 495,7 секунд, выдав импульс величиной 0,91 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 419,03 км над поверхностью Земли", - сказано в сообщении.

Как пояснили в Роскосмосе, эти изменения необходимы для создания баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".
20 февраля высота орбиты Международной космической станции была изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27".
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