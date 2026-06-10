https://crimea.ria.ru/20260610/massirovannyy-udar-nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1156738151.html

Массированный удар: над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Массированный удар: над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Массированный удар: над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом, Кубанью и Черным морем в ночь на среду отражена новая атака ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T07:32

2026-06-10T07:32

2026-06-10T07:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Над Крымом, Кубанью и Черным морем в ночь на среду отражена новая атака ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников в небе над двадцатью регионами страны. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары отбивали всю ночь - в период с 20:00 9 июня до 7 утра среды.В Севастополе за утро среды с интервалом в полчаса дважды была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей незамедлительно пройти в укрытия.В ночь на 10 июня вражеский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.Накануне мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской областиВосемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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