Массированный удар: над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и другими регионами России уничтожили 326 беспилотников
07:32 10.06.2026 (обновлено: 07:49 10.06.2026)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Над Крымом, Кубанью и Черным морем в ночь на среду отражена новая атака ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников в небе над двадцатью регионами страны. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары отбивали всю ночь - в период с 20:00 9 июня до 7 утра среды.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В Севастополе за утро среды с интервалом в полчаса дважды была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей незамедлительно пройти в укрытия.
В ночь на 10 июня вражеский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.
Накануне мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи.
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