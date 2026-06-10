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Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на объекте
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T23:00
2026-06-10T23:00
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на объекте

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

23:00 10.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 23 часа среды, 10 июня.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
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