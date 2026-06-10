https://crimea.ria.ru/20260610/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-utro-sredy-1156740533.html

Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды

Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды

Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T09:15

2026-06-10T09:15

2026-06-10T09:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

логистика

транспорт

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.По автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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