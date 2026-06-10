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Крымский мост: начала расти очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Крымский мост: начала расти очередь с обеих сторон
Крымский мост: начала расти очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Крымский мост: начала расти очередь с обеих сторон
Крымский мост сейчас открыт, с обеих сторон начали расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:13
2026-06-10T12:14
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крымский мост
логистика
транспорт
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт, с обеих сторон начали расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.По автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поездов в Крыму изменено: что известно о новой схеме движения Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
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4.7
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, транспорт, очереди на крымском мосту
Крымский мост: начала расти очередь с обеих сторон

В очереди на Крымский мост стоят 90 авто

12:13 10.06.2026 (обновлено: 12:14 10.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт, с обеих сторон начали расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 35 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 55 авто", - говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
По автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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