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Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда

Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда

В Крыму вынесли приговор жителю Сакского района за убийство тестя и причинение травм теще. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T09:57

2026-06-10T09:57

2026-06-10T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Сакского района за убийство тестя и причинение травм теще. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.42-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. Выяснилось, что родственникам, на которых напал злоумышленник, он ранее сдал жилье. По факту убийства 65-летнего мужчины и причинении средней тяжести вреда здоровью 60-летней женщине было возбуждено и расследовано уголовное дело (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 112 УК РФ).Ранее сообщалось, что 41-летний житель Керчи арестован по обвинению в убийстве соседа в ходе ссоры. Мужчина нанес оппоненту более 20 ударов руками и ногами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилованияКрымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчинуКрымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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