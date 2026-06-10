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Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок

Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок

В Севастополе мужчина приговорен к двум годам лишения свободы, а также крупному штрафу за распространение личной информации и интимных фото бывшей жены. Об этом РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T18:27

2026-06-10T18:27

2026-06-10T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина приговорен к двум годам лишения свободы, а также крупному штрафу за распространение личной информации и интимных фото бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По информации надзорного ведомства, мужчина в августе 2024 года, завладев телефонной сим-картой бывшей супруги, получил доступ к ее аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях. Он обнаружил фото и видео интимного содержания, а затем опубликовал эти материалы в рабочих чатах. Кроме того, мужчина удалил личный аккаунт экс-супруги, содержащий сохраненные сведения, без возможности его восстановления.Мужчине вменялись статьи за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без согласия; незаконное изготовление и оборот порнографических материалов; неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее уничтожение."Суд, согласившись с позицией прокуратуры, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей", – добавили в прокуратуре.Ранее в Крыму вынесли приговор жителю Сакского района за убийство тестя и причинение травм теще. 42-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. Выяснилось, что родственникам, на которых напал злоумышленник, он ранее сдал жилье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная женщина покусала полицейскогоКрымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчинуКрымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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