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Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок
Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок
В Севастополе мужчина приговорен к двум годам лишения свободы, а также крупному штрафу за распространение личной информации и интимных фото бывшей жены. Об этом РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T18:27
2026-06-10T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина приговорен к двум годам лишения свободы, а также крупному штрафу за распространение личной информации и интимных фото бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По информации надзорного ведомства, мужчина в августе 2024 года, завладев телефонной сим-картой бывшей супруги, получил доступ к ее аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях. Он обнаружил фото и видео интимного содержания, а затем опубликовал эти материалы в рабочих чатах. Кроме того, мужчина удалил личный аккаунт экс-супруги, содержащий сохраненные сведения, без возможности его восстановления.Мужчине вменялись статьи за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без согласия; незаконное изготовление и оборот порнографических материалов; неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее уничтожение."Суд, согласившись с позицией прокуратуры, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей", – добавили в прокуратуре.Ранее в Крыму вынесли приговор жителю Сакского района за убийство тестя и причинение травм теще. 42-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. Выяснилось, что родственникам, на которых напал злоумышленник, он ранее сдал жилье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная женщина покусала полицейскогоКрымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчинуКрымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала
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4.7
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя
Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срок

Крымчанин получил срок за "слив" в сеть личной переписки бывшей жены

18:27 10.06.2026
 
© КрымэнергоинформКиберпреступность
Киберпреступность
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина приговорен к двум годам лишения свободы, а также крупному штрафу за распространение личной информации и интимных фото бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, мужчина в августе 2024 года, завладев телефонной сим-картой бывшей супруги, получил доступ к ее аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях. Он обнаружил фото и видео интимного содержания, а затем опубликовал эти материалы в рабочих чатах. Кроме того, мужчина удалил личный аккаунт экс-супруги, содержащий сохраненные сведения, без возможности его восстановления.
"Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении уроженца Республики Крым 1997 года рождения", – говорится в сообщении.
Мужчине вменялись статьи за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без согласия; незаконное изготовление и оборот порнографических материалов; неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее уничтожение.
"Суд, согласившись с позицией прокуратуры, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей", – добавили в прокуратуре.
Ранее в Крыму вынесли приговор жителю Сакского района за убийство тестя и причинение травм теще. 42-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. Выяснилось, что родственникам, на которых напал злоумышленник, он ранее сдал жилье.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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