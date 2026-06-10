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Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки
Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки
Жителя Раздольненского района осудили за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T18:07
2026-06-10T18:07
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новости крыма
взрывчатка
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раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жителя Раздольненского района осудили за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По решению суда крымчанина приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Ленинский районный суд Севастополя приговорил мужчину к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за незаконное хранение взрывчаткиПланировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годамФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников
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крым, новости крыма, взрывчатка, прокуратура республики крым, раздольненский район крыма
Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки

Крымчанин получил срок за незаконное хранение дома взрывчатых веществ

18:07 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жителя Раздольненского района осудили за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

"33-летний мужчина обнаружил оставленные без присмотра 2 металлические банки с порохом, которые перенес по месту жительства и хранил с целью изготовления взрывпакетов для отпугивания диких зверей. Указанные взрывчатые вещества осужденный хранил до их обнаружения и изъятия", - рассказали в надзорном ведомстве.

По решению суда крымчанина приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Ленинский районный суд Севастополя приговорил мужчину к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.
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КрымНовости КрымаВзрывчаткаПрокуратура Республики КрымРаздольненский район Крыма
 
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