https://crimea.ria.ru/20260610/krymchanin-popalsya-na-khranenii-doma-vzryvchatki--1156746973.html

Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки

Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки

Жителя Раздольненского района осудили за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T18:07

2026-06-10T18:07

2026-06-10T18:07

крым

новости крыма

взрывчатка

прокуратура республики крым

раздольненский район крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_0:88:1620:999_1920x0_80_0_0_b884794b1c7fadb561b04331def37986.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жителя Раздольненского района осудили за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По решению суда крымчанина приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Ленинский районный суд Севастополя приговорил мужчину к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за незаконное хранение взрывчаткиПланировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годамФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников

крым

раздольненский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, взрывчатка, прокуратура республики крым, раздольненский район крыма