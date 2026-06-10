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Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки
Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки
Жителя Раздольненского района осудили за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T18:07
2026-06-10T18:07
2026-06-10T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жителя Раздольненского района осудили за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По решению суда крымчанина приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Ленинский районный суд Севастополя приговорил мужчину к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за незаконное хранение взрывчаткиПланировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годамФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, взрывчатка, прокуратура республики крым, раздольненский район крыма
Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки
Крымчанин получил срок за незаконное хранение дома взрывчатых веществ