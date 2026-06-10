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Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже
Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже
Житель Крыма приговорен судом к тер годам заключения за незаконное хранение огнестрельного оружия и гранат. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:00
2026-06-10T11:00
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новости крыма
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правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен судом к тер годам заключения за незаконное хранение огнестрельного оружия и гранат. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 48-летний мужчина хранил в своем гараже ручную осколочную гранату Ф-1, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ, тротиловую шашку массой, три взрывателя и другие взрывоопасные предметы, содержащие тротил, гексоген либо порох.Кроме того, в ходе обследования помещения сотрудники ФСБ изъяли три единицы огнестрельного оружия украинского производства на базе автомата Калашникова, один карабин GSG-5, пистолет-пулемет системы Шпагина, 16 составных частей огнестрельного оружия и свыше 200 патронов различного калибра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчаткиПресечен канал поставки оружия и взрывчатки в Крым из Запорожской областиКрымчанин получил срок за незаконное хранение взрывчатки
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, происшествия, новости крыма, приговор, правосудие, суд, уголовный кодекс, взрывчатка, оружие
Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже

Житель Крыма осужден на три года за хранение оружия и взрывчатки

11:00 10.06.2026
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и оружия в гараже
Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и оружия в гараже
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен судом к тер годам заключения за незаконное хранение огнестрельного оружия и гранат. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, 48-летний мужчина хранил в своем гараже ручную осколочную гранату Ф-1, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ, тротиловую шашку массой, три взрывателя и другие взрывоопасные предметы, содержащие тротил, гексоген либо порох.
Кроме того, в ходе обследования помещения сотрудники ФСБ изъяли три единицы огнестрельного оружия украинского производства на базе автомата Калашникова, один карабин GSG-5, пистолет-пулемет системы Шпагина, 16 составных частей огнестрельного оружия и свыше 200 патронов различного калибра.
"Было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1, частью 1 статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд назначил фигуранту условное наказание сроком на три года", - сказано в сообщении.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымПроисшествияНовости КрымаПриговорПравосудиеСудУголовный кодексВзрывчаткаОружие
 
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