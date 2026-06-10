"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ
Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения - директор
10:12 10.06.2026 (обновлено: 10:14 10.06.2026)
© Михаил Развожаев в МАКСПожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
Атака на здание объекта культурного наследия - Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России.
"Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Алексеевича Рубо "Оборона Севастополя". Напомню, что в 1942 году она уже была уничтожена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения", - сказал он.
По его словам, окончательно оценить степень повреждения музея смогут только после полного тушения пожара.
"Однако уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который продолжается на протяжении нескольких часов, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения", - констатировал директор.
Но добавил, что точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки.