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"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ
"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ
Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T10:12
2026-06-10T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Атака на здание объекта культурного наследия - Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России.По его словам, окончательно оценить степень повреждения музея смогут только после полного тушения пожара.Но добавил, что точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ

Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения - директор

10:12 10.06.2026 (обновлено: 10:14 10.06.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСПожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
Пожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
Атака на здание объекта культурного наследия - Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России.
"Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Алексеевича Рубо "Оборона Севастополя". Напомню, что в 1942 году она уже была уничтожена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения", - сказал он.
По его словам, окончательно оценить степень повреждения музея смогут только после полного тушения пожара.

"Однако уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который продолжается на протяжении нескольких часов, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения", - констатировал директор.

Но добавил, что точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки.
Пожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
08:15
Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен
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