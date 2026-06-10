https://crimea.ria.ru/20260610/kriticheskie-povrezhdeniya---stalo-izvestno-o-sostoyanii-panoramy-sevastopolya-posle-udara-vsu-1156741528.html

"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ

"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026

"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ

Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T10:12

2026-06-10T10:12

2026-06-10T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Здание Панорамы Севастополя после удара ВСУ получило критические повреждения, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Атака на здание объекта культурного наследия - Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России.По его словам, окончательно оценить степень повреждения музея смогут только после полного тушения пожара.Но добавил, что точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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