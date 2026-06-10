https://crimea.ria.ru/20260610/kidal-na-avtozapchasti-politsiya-sevastopolya-zaderzhala-seriynogo-moshennika-1156740974.html

"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника

"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника - РИА Новости Крым, 10.06.2026

"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника

Севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей. Об этом... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T18:52

2026-06-10T18:52

2026-06-10T18:52

севастополь

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новости севастополя

мошенничество

полиция севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Уточняется, что аферами через интернет ранее судимый мужчина занимался на протяжении двух лет. Установлена его причастность не менее чем к шести эпизодам. Общая сумма ущерба составляет около полумиллиона рублей. Одним из пострадавших стал житель Севастополя, который перевел мошеннику 115 тысяч рублей.В отношении афериста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник попал в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму курьер аферистов возместил почти 5 миллионов обманутой пенсионеркеФальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обманаДеньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей

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2026

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