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"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника - РИА Новости Крым, 10.06.2026
"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
Севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей. Об этом... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T18:52
2026-06-10T18:52
севастополь
крым
новости севастополя
мошенничество
полиция севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Уточняется, что аферами через интернет ранее судимый мужчина занимался на протяжении двух лет. Установлена его причастность не менее чем к шести эпизодам. Общая сумма ущерба составляет около полумиллиона рублей. Одним из пострадавших стал житель Севастополя, который перевел мошеннику 115 тысяч рублей.В отношении афериста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник попал в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму курьер аферистов возместил почти 5 миллионов обманутой пенсионеркеФальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обманаДеньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, крым, новости севастополя, мошенничество, полиция севастополя
"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника

Полиция Севастополя задержала серийного мошенника

18:52 10.06.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
"Установлено, что злоумышленник размещал в социальных сетях, мессенджерах и на одной из крупных интернет-платформ объявления о продаже запчастей для автомобиля марки BMW. После того, как клиенты заказывали детали и делали полную предоплату, мужчина переставал выходить с ними на связь, оставляя покупателей без денег и автозапчастей", - рассказали в МВД.
Уточняется, что аферами через интернет ранее судимый мужчина занимался на протяжении двух лет. Установлена его причастность не менее чем к шести эпизодам. Общая сумма ущерба составляет около полумиллиона рублей. Одним из пострадавших стал житель Севастополя, который перевел мошеннику 115 тысяч рублей.
В отношении афериста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник попал в ДТП".
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