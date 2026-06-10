https://crimea.ria.ru/20260610/kakoy-segodnya-prazdnik-10-iyunya-1129242444.html

Какой сегодня праздник: 10 июня

Какой сегодня праздник: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Какой сегодня праздник: 10 июня

В этот день весь мир празднует Международный день геральдики, а студия "Союзмультфильм" – свой день рождения. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T00:00

2026-06-10T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В этот день весь мир празднует Международный день геральдики, а студия "Союзмультфильм" – свой день рождения.Что празднуют в миреПрямоугольные дверные проемы, большие "витринные" окна, дерево и ковка, пастельные приглушенные оттенки – все это архитектурный стиль модерн, который во Франции называют ар-нуво, в США – тиффани, в Италии – либерти. Еще есть музыка, живопись и поэзия в этом стиле, все поклонники которого отмечают 10 июня Всемирный день модерна.Также 10 июня отмечается Международный день геральдики – науки о гербах. Кстати, первые гербы рыцари стали рисовать на своих щитах, чтобы отличать друг друга на поле боя – иначе в закрытых шлемах не было видно кто и с кем сражается.В России в это день с профессиональным праздником поздравляют пивоваров и мебельщиков, еще в эту субботу можно отметить День разрисованных ладошек, Всемирный день вязания на публике или присоединится к японцам, которые отмечают День часов.Знаменательные событияВ 1712 году в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового, каменного здания Петропавловского собора, который сейчас служит усыпальницей русских императоров и памятником архитектуры петровского барокко. До 1952 года он был самым высоким зданием в России. С пьедестала рейтинга собор сместил Жилой дом на Котельнической набережной в Москве.В 1793 году в парижском Саду растений был открыт первый в мире публичный зоопарк.В 1846 году шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины. Потом об идее забыли до 1888 года, когда другой шотландец Джон Данлоп придумал надеть на колесо трехколесного велосипеда своего сына широкие обручи от шланга и надуть их воздухом.В 1807 году открылся Ижевский оружейный завод (ныне концерн "Калашников"). К началу Отечественной войны 1812 года предприятие выпустило две тысячи единиц ружей, а в 1814 году – 10 тысяч ружей и 2,5 тыс тесаков. В годы Великой Отечественной войны на Ижевском заводе выпускалось до 18 видов оружия, включая противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана-Суранова. С 1948 года на заводе началось производство автомата Калашникова, который по сей день находится на вооружении и не знает аналогов.В 1921 году в Тульской области основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна". Писатель прожил в Ясной Поляне около 60 лет, написал здесь "Войну и мир" и "Анну Каренину".В 1936 году в СССР основали киностудию "Союздетмультфильм" (ныне "Союзмультфильм"). За время существования студия выпустила более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках. Многие из них вошли в "золотой фонд" мировой анимационной классики и получили более четырехсот международных фестивальных призов и наград.Кто родилсяВ 1799 году родился российский художник итальянского происхождения Федор Бруни – профессор и ректор Петербургской академии художеств, автор 25 картонов для росписей Исаакиевского собора в Петербурге.В 1895 году родилась американская киноактриса Хэтти Макдэниел – та самая "мамушка" из знаменитой картины Виктора Флеминга "Унесенных ветром". За эту роль Макдэниел получила "Оскара", став первой темнокожей актрисой, удостоенной этой премии.В 1929 году родилась певица Людмила Зыкина, художественный руководитель и солистка Государственного академического Русского народного ансамбля "Россия", народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.Также в этот день родились советская певица Аида Ведищева, исполнявшая знаменитую песню "Песенка о медведях", российский режиссер Сергей Урсуляк ("Тихий Дон", "Ликвидация"), народный артист РФ Валентин Смирнитский, российский актер Евгений Стычкин, российская певица МакSим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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