https://crimea.ria.ru/20260610/kak-privlech-turistov-v-novye-regiony-rossii-1156730101.html
Как привлечь туристов в новые регионы России
Как привлечь туристов в новые регионы России - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Как привлечь туристов в новые регионы России
В России, в том числе в Крыму и Приазовье, немалое количество маяков, и именно они могут стать точками туристического притяжения. Например, среди китайских... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T21:28
2026-06-10T21:28
2026-06-10T21:28
крым
риа новости крым
рго (русское географическое общество)
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
китай
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110496/92/1104969271_0:170:2141:1374_1920x0_80_0_0_cfbec6a300a3d109a284c22a46209592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Приазовье, немалое количество маяков, и именно они могут стать точками туристического притяжения. Например, среди китайских туристов, составляющих сегодня большую часть иностранного потока, традиционно популярен маячный туризм. Такую мысль в ходе видеомоста Симферополь – Москва "Путеводная звезда: чем ученых заинтересовали маяки Приазовья?" в пресс-центре РИА Новости Крым высказала директор департамента экспедиций и исследований Русского географического общества Наталия Белякова.В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать меры, которые позволят использовать маяки в туристических целях. Речь об объектах, которые выведены из эксплуатации и утеряли свое стратегическое значение. Такие маяки планируется адаптировать под туристические задачи, сохраняя их историческую и культурную ценность.И отметила, что в настоящее время РГО совместно с профильными ведомствами и структурами, на балансе которых числятся маяки, прорабатывает варианты и условия доступа на объекты туристов.По ее словам, Русское географическое общество (РГО) более пяти лет занимается системным изучением маячных объектов в разных частях страны. В перспективе обследованию подлежат и маяки, расположенных на Азовском море в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Таких объектов на воссоединенных территориях около 80. В 2026 году в рамках проекта "Маяки Нового Приазовья" планируется обследовать до 10 маяков. Это малая часть работы, которую РГО проводит практически на всех наших морях, добавила Белякова.Ранее председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин сообщал, что десять маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом годуОт Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристыКаких экскурсоводов не хватает в Крыму
крым
китай
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110496/92/1104969271_43:0:2100:1543_1920x0_80_0_0_74e0dfb86123b44aace5d40ea93a0ed1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, риа новости крым, рго (русское географическое общество), туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, китай, россия
Как привлечь туристов в новые регионы России
Маяки Приазовья и Крыма могут привлечь туристов – РГО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым.
В России, в том числе в Крыму и Приазовье, немалое количество маяков, и именно они могут стать точками туристического притяжения. Например, среди китайских туристов, составляющих сегодня большую часть иностранного потока, традиционно популярен маячный туризм. Такую мысль в ходе видеомоста Симферополь – Москва "Путеводная звезда: чем ученых заинтересовали маяки Приазовья?" в пресс-центре РИА Новости Крым
высказала директор департамента экспедиций и исследований Русского географического общества Наталия Белякова.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать меры, которые позволят использовать маяки в туристических целях. Речь об объектах, которые выведены из эксплуатации и утеряли свое стратегическое значение. Такие маяки планируется адаптировать под туристические задачи, сохраняя их историческую и культурную ценность.
"На маяки возлагаем большие надежды в части развития рекреационного потенциала России, повышения ее привлекательности, в том числе для иностранных туристов. Маячный туризм – глобальный тренд, на этом зарабатывают территории. Этот доход нужен и воссоединенным регионам. Кроме того, поддержание самих маяков в надлежащем состоянии требует существенных расходов. Логично, если часть их будут компенсироваться за счет туристов", – сказала Белякова.
И отметила, что в настоящее время РГО совместно с профильными ведомствами и структурами, на балансе которых числятся маяки, прорабатывает варианты и условия доступа на объекты туристов.
По ее словам, Русское географическое общество (РГО) более пяти лет занимается системным изучением маячных объектов в разных частях страны. В перспективе обследованию подлежат и маяки, расположенных на Азовском море в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Таких объектов на воссоединенных территориях около 80. В 2026 году в рамках проекта "Маяки Нового Приазовья" планируется обследовать до 10 маяков. Это малая часть работы, которую РГО проводит практически на всех наших морях, добавила Белякова.
"Как РГО занимается маяками? Это комплексный подход, связанный с инженерным обследованием маяков, которые в этом нуждаются. Несение некой экологической вахты – очисткой объектов там, где это необходимо. Кроме того, это и глубокая историко-культурная экспертиза, связанная с тем, что по интернету гуляет титаническое количество некорректной информации", – пояснила она.
Ранее председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин сообщал
, что десять маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: