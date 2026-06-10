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Как привлечь туристов в новые регионы России

Как привлечь туристов в новые регионы России - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Как привлечь туристов в новые регионы России

В России, в том числе в Крыму и Приазовье, немалое количество маяков, и именно они могут стать точками туристического притяжения. Например, среди китайских... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T21:28

2026-06-10T21:28

2026-06-10T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Приазовье, немалое количество маяков, и именно они могут стать точками туристического притяжения. Например, среди китайских туристов, составляющих сегодня большую часть иностранного потока, традиционно популярен маячный туризм. Такую мысль в ходе видеомоста Симферополь – Москва "Путеводная звезда: чем ученых заинтересовали маяки Приазовья?" в пресс-центре РИА Новости Крым высказала директор департамента экспедиций и исследований Русского географического общества Наталия Белякова.В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать меры, которые позволят использовать маяки в туристических целях. Речь об объектах, которые выведены из эксплуатации и утеряли свое стратегическое значение. Такие маяки планируется адаптировать под туристические задачи, сохраняя их историческую и культурную ценность.И отметила, что в настоящее время РГО совместно с профильными ведомствами и структурами, на балансе которых числятся маяки, прорабатывает варианты и условия доступа на объекты туристов.По ее словам, Русское географическое общество (РГО) более пяти лет занимается системным изучением маячных объектов в разных частях страны. В перспективе обследованию подлежат и маяки, расположенных на Азовском море в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Таких объектов на воссоединенных территориях около 80. В 2026 году в рамках проекта "Маяки Нового Приазовья" планируется обследовать до 10 маяков. Это малая часть работы, которую РГО проводит практически на всех наших морях, добавила Белякова.Ранее председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин сообщал, что десять маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом годуОт Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристыКаких экскурсоводов не хватает в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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