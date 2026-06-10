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Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето
Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето
Изменен график движения поездов "Таврия" крымского направления, отправляющихся на полуостров полным маршрутом до своих конечных станций. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T13:16
2026-06-10T13:16
2026-06-10T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Изменен график движения поездов "Таврия" крымского направления, отправляющихся на полуостров полным маршрутом до своих конечных станций. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Поезда, следующие в Крым до своих конечных станций (Симферополь, Севастополь, Феодосия), начиная с 10 июня курсируют по расписанию:Поезд № 18/17 Москва – Симферополь отправляется из Москвы в 14:40, прибывает в Симферополь в 21:15 (вместо 20.20); отправляется из Симферополя в 13:20 (вместо 13:10), прибывает в Москву в 18:24.Поезд № 28/27 Москва – Симферополь отправляется из Москвы в 08:40, прибывает в Симферополь в 12:05; отправляется из Симферополя в 17:30 (вместо 17:10), прибывает в Москву в 20:.55.Поезд № 25/26 Минеральные Воды – Симферополь отправляется из Минеральных Вод в 15:20, прибывает в Симферополь в 10:45 (вместо 8:50); отправляется из Симферополя в 15:35 (вместо 20:30), прибывает в Минеральные Воды в 13:35.Поезд № 316/315 Адлер – Симферополь отправляется из Адлера в 13:30, прибывает в Симферополь в 10:00 (вместо 7:55); отправляется из Симферополя в 14:55 (вместо 14:20), прибывает в Адлер в 09:13.Поезд № 474/473 Смоленск – Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь) отправляется из Смоленска в 19:21, прибывает в Симферополь в 17:05; отправляется из Симферополя в 13:50 (вместо 12:30), прибывает в Смоленск в 13:23. Для групп беспересадочных вагонов этого поезда расписание не меняется.Поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Симферополь (вместо Санкт-Петербург – Евпатория) отправляется из Санкт-Петербурга в 19:26, прибывает в Симферополь в 11:40; отправляется из Симферополя в 16:40, прибывает в Санкт-Петербург в 13:16.Поезд № 92/91 Москва – Севастополь отправляется из Москвы в 23:55, прибывает в Севастополь в 11:15; отправляется из Севастополя в 14:35 (вместо 20:55), прибывает в Москву в 08:23.Поезд № 463/464 Москва – Феодосия отправляется из Москвы в 17:45, прибывает в Феодосию в 08:31; отправляется из Феодосии в 13:00, прибывает в Москву в 05:35.Поезд № 453/454 Москва – Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь) отправляется из Москвы в 17:40, прибывает в Симферополь в 17:05; отправляется из Симферополя в 13:50 (вместо 12:30); прибывает в Москву в 14:30. Для групп беспересадочных вагонов этого поезда расписание не меняется.Поезд №168/167 Москва – Симферополь отправляется из Москвы в 14:40, прибывает в Симферополь в 21:15 (вместо 20:20); отправляется из Симферополя в 13:20 (вместо 13:10), прибывает в Москву в 18:24.Часть поездов Таврия теперь следует только до Керчи. Расписание движения этих поездов будет опубликовано отдельно.Актуальное расписание поездов доступно на сайте grandtrain.ru. Обо всех изменениях в движении поездов мы оперативно информируем в наших социальных сетях.
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Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето
График крымских поездов "Таврия" на лето изменен до конца сентября – перевозчик
13:16 10.06.2026 (обновлено: 13:35 10.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Изменен график движения поездов "Таврия" крымского направления, отправляющихся на полуостров полным маршрутом до своих конечных станций. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Изменения в движении поездов "Таврия", отправляющихся на полуостров Крым полным маршрутом (до своих конечных станций), с 10 июня до конца сентября 2026 года. Уважаемые пассажиры! В связи с решениями Оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов "Таврия" вносятся изменения", – проинформировал перевозчик.
Поезда, следующие в Крым до своих конечных станций (Симферополь, Севастополь, Феодосия), начиная с 10 июня курсируют по расписанию:
Поезд № 18/17 Москва – Симферополь отправляется из Москвы в 14:40, прибывает в Симферополь в 21:15 (вместо 20.20); отправляется из Симферополя в 13:20 (вместо 13:10), прибывает в Москву в 18:24.
Поезд № 28/27 Москва – Симферополь отправляется из Москвы в 08:40, прибывает в Симферополь в 12:05; отправляется из Симферополя в 17:30 (вместо 17:10), прибывает в Москву в 20:.55.
Поезд № 25/26 Минеральные Воды – Симферополь отправляется из Минеральных Вод в 15:20, прибывает в Симферополь в 10:45 (вместо 8:50); отправляется из Симферополя в 15:35 (вместо 20:30), прибывает в Минеральные Воды в 13:35.
Поезд № 316/315 Адлер – Симферополь отправляется из Адлера в 13:30, прибывает в Симферополь в 10:00 (вместо 7:55); отправляется из Симферополя в 14:55 (вместо 14:20), прибывает в Адлер в 09:13.
Поезд № 474/473 Смоленск – Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь) отправляется из Смоленска в 19:21, прибывает в Симферополь в 17:05; отправляется из Симферополя в 13:50 (вместо 12:30), прибывает в Смоленск в 13:23. Для групп беспересадочных вагонов этого поезда расписание не меняется.
Поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Симферополь (вместо Санкт-Петербург – Евпатория) отправляется из Санкт-Петербурга в 19:26, прибывает в Симферополь в 11:40; отправляется из Симферополя в 16:40, прибывает в Санкт-Петербург в 13:16.
Поезд № 92/91 Москва – Севастополь отправляется из Москвы в 23:55, прибывает в Севастополь в 11:15; отправляется из Севастополя в 14:35 (вместо 20:55), прибывает в Москву в 08:23.
Поезд № 463/464 Москва – Феодосия отправляется из Москвы в 17:45, прибывает в Феодосию в 08:31; отправляется из Феодосии в 13:00, прибывает в Москву в 05:35.
Поезд № 453/454 Москва – Симферополь (с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь) отправляется из Москвы в 17:40, прибывает в Симферополь в 17:05; отправляется из Симферополя в 13:50 (вместо 12:30); прибывает в Москву в 14:30. Для групп беспересадочных вагонов этого поезда расписание не меняется.
Поезд №168/167 Москва – Симферополь отправляется из Москвы в 14:40, прибывает в Симферополь в 21:15 (вместо 20:20); отправляется из Симферополя в 13:20 (вместо 13:10), прибывает в Москву в 18:24.
Часть поездов Таврия теперь следует только до Керчи. Расписание движения этих поездов будет опубликовано отдельно.
Актуальное расписание поездов доступно на сайте grandtrain.ru. Обо всех изменениях в движении поездов мы оперативно информируем в наших социальных сетях.