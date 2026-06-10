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Где в Феодосии можно купить бензин - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Где в Феодосии можно купить бензин
Где в Феодосии можно купить бензин - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Где в Феодосии можно купить бензин
В Феодосии, поселке Приморском и селе Солнечное на автозаправочных станциях появился в свободной продаже бензин марки АИ-92 и дизтопливо. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T09:08
2026-06-10T09:09
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии, поселке Приморском и селе Солнечное на автозаправочных станциях появился в свободной продаже бензин марки АИ-92 и дизтопливо. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Адреса АЗС, на которых можно заправить транспортное средство:г. Феодосия, Керченское шоссе, 1а — АИ-92 и ДТ NP;г. Феодосия, ул. Челнокова, 2А — ДТ NP;г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-92;г. Феодосия, Керченское шоссе, 27Д — А-92 и ДТ ультра;г. Феодосия, Керченское шоссе, 18Б — А-92;г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-92;г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — А-92;пгт Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — А-92%;с. Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра.Также власти напоминают, что в одно транспортное средство можно залить не больше 20 литров топлива, набирать бензин и дизтопливо в канистры нельзя.Ранее в среду сообщалось, что бензин в свободной продаже появился на АЗС в городе Саки. А в Севастополе в среду заправиться топливом можно будет только при наличии QR-кодов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста автоНа Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – властиСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
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крым, новости крыма, феодосия, дефицит топлива в крыму, топливо в крыму
Где в Феодосии можно купить бензин

В Феодосии и пригороде на девяти АЗС появился в свободной продаже бензин марки А-92

09:08 10.06.2026 (обновлено: 09:09 10.06.2026)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии, поселке Приморском и селе Солнечное на автозаправочных станциях появился в свободной продаже бензин марки АИ-92 и дизтопливо. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
"В среду, 10 июня, с 9:00 планируется свободная продажа бензина и дизельного топлива на АЗС Феодосийского округа", - написал он в своем канале МАКС.
Адреса АЗС, на которых можно заправить транспортное средство:
г. Феодосия, Керченское шоссе, 1а — АИ-92 и ДТ NP;
г. Феодосия, ул. Челнокова, 2А — ДТ NP;
г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-92;
г. Феодосия, Керченское шоссе, 27Д — А-92 и ДТ ультра;
г. Феодосия, Керченское шоссе, 18Б — А-92;
г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-92;
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — А-92;
пгт Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — А-92%;
с. Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра.
Также власти напоминают, что в одно транспортное средство можно залить не больше 20 литров топлива, набирать бензин и дизтопливо в канистры нельзя.
Ранее в среду сообщалось, что бензин в свободной продаже появился на АЗС в городе Саки. А в Севастополе в среду заправиться топливом можно будет только при наличии QR-кодов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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