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Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь
Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь
При атаке ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:41
2026-06-10T11:41
2026-06-10T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба музея Обороны Севастополя.В музее добавили, что в фондовой коллекции музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится 39 спасенных фрагментов кисти Франца Рубо. Две из них – с условными названиями "Атака" и "Левее Юферова" – вернулись на свою историческую землю и будут впервые представлены на выставке, которая откроется в городе 11 июня.Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Атака на здание объекта культурного наследия была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. По словам Развожаева, здание получило критические повреждения.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Критические повреждения" – стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУПанораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 годПожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен
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Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь
Атака на панораму "Оборона Севастополя": подлинные части полотна Рубо не пострадали
11:41 10.06.2026 (обновлено: 12:20 10.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба музея Обороны Севастополя.
"Спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены сегодня, то, что находилось в здании, – это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19-ти человек под руководством В.Н. Яковлева, а после его смерти – П.П. Соколова-Скаля", – сказано в сообщении.
В музее добавили, что в фондовой коллекции музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится 39 спасенных фрагментов кисти Франца Рубо. Две из них – с условными названиями "Атака" и "Левее Юферова" – вернулись на свою историческую землю и будут впервые представлены на выставке, которая откроется в городе 11 июня.
Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы
беспилотником самолетного типа. Атака на здание объекта культурного наследия была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. По словам Развожаева, здание получило критические повреждения
.
Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.
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